Cientos de personas piden ante el Supremo que los bancos devuelvan el impuesto de las hipotecas

Un grupo de personas protesta este sábado en Madrid frente a la sede del Supremo. FOTO: EFE VÍDEO: ATLAS

Cientos de personas han protestado este sábado en Madrid frente a la sede del Tribunal Supremo contra la sentencia del alto tribunal de este pasado martes que establece que los hipotecados paguen el impuesto de actos jurídicos documentados. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha acudido a la marcha y ha dicho que el decreto aprobado por el Gobierno, por el cual los bancos deberán asumir desde este lunes el impuesto de las hipotecas, es "un paso, pero no es suficiente". También ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez una ley que reconozca "que a los españoles les deben dinero".

Las protestas contra el fallo del alto tribunal se han extendido a toda España. En Sevilla, por ejemplo, medio millar de personas se ha concentrado en un acto convocado por Podemos, los sindicatos CC OO y UGT y la asociación de consumidores Facua. "¡Lesmes dimisión!, ¡Lesmes dimisión!", repetían los manifestantes, en referencia al presidente del alto tribunal, tras una pancarta con el lema "Si nos movemos, cambiamos todo" y entre viñetas como esta de El Roto: "Olvídate del legislativo, del ejecutivo y del judicial, el poder real es el del adquisitivo".

En Madrid también se han podido ver pancartas similares y se han escuchado lemas como "Ladrones, ladrones, ladrones", "Todo huele mal en este tribunal" y "¿Por qué manda el mercado si yo no lo he votado?". En la protesta en la capital, Pablo Iglesias ha pedido una reflexión al resto de partidos: "Esta movilización tiene que servir para que el Gobierno y el resto de fuerzas políticas recapaciten y entiendan que hay que hacer una ley que vaya en la línea de lo que dijo la sala competente del Tribunal Supremo, que a los españoles les deben dinero y tienen derecho a cobrar". El líder de Podemos también ha recordado que su grupo llevó al Congreso la propuesta de que el impuesto de la s hipotecas lo paguen los bancos, pero el PSOE se "abstuvo" y el PP y Ciudadanos votaron en contra, informa Efe.

Iglesias ha lamentado la sentencia del pasado día 6 de noviembre, en la que el alto tribunal corrigió su propio criterio, y ha dicho que es "una vergüenza, un atentado a la separación de poderes y a la democracia". "Parece que en este país la banca está por encima de la ley. No puede ser", se ha quejado Iglesias, que se ha comprometido a llevar al Congreso nuevas proposiciones. "Vamos a tratar de convencer al resto de fuerzas políticas de que defiendan España con nosotros", ha anunciado.

A la protesta en Madrid también ha acudido el coordinador general de IU, Alberto Garzón, quien ha afirmado que con las concentraciones de este sábado los españoles recuerdan "lo que ha sucedido", un "escándalo" con el que "se han robado miles de millones de euros tras el golpe de mano del Tribunal Supremo" a los ciudadanos. "Hay que hacer cambios radicales en este país para que no sigan masacrándonos de esta manera", ha añadido Garzón. La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha recordado que el Congreso lleva meses trabajando para que "todos los gastos de las hipotecas" los asuman los bancos, y ha pedido mover posiciones para que el poder ejecutivo y el financiero sean "independientes" del judicial.

El alcalde del municipio de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, que recurrirá a instancias europeas el dictamen del Supremo sobre las hipotecas ya que emana de un pleito de la Empresa Municipal de la Vivienda, ha dicho en la concentración en Madrid que "no puede haber una justicia" y 15 días después la contraria, en referencia a la rectificación del Supremo. "Estamos aquí para exigir que hay cerca de ocho millones de familias hipotecadas a las que se le tiene que devolver el dinero", ha dicho el alcalde del municipio madrileño.

Protestas en otras ciudades

"Es insufrible esta justicia que ha permitido este atropello. La justicia se pone al lado de la banca y emite esta decisión a favor del que más tiene", ha criticado en Sevilla Juan Francisco Gutiérrez, de UGT. Desde CC OO, incidían: "La justicia se ha puesto de rodillas frente al poder bancario. Reivindicamos una justicia independiente y que se devuelva el dinero de las familias".

Los manifestantes en la capital andaluza han expresado su enfado contra el alto tribunal, como María Guadalupe Gómez: "Es una estafa a Montesquieu, los diputados no nos representan y la judicatura española es de una endogamia infumable". A su lado, José María Trillo criticaba: "El Tribunal de Estrasburgo acabará con este montaje, por lógica. ¿Qué hace ahí aún Lesmes?". Desde Facua han pedido la dimisión del presidente del Supremo por "la revisión del criterio jurídico, que no ha pasado jamás y solo ha pasado porque a la banca no le gustó la sentencia inicial". Ignacio Molina, número tres de Adelante Andalucía por Sevilla, ha censurado: "Hoy reivindicamos que vivimos en una democracia, pero la banca vuelve a ganar tras su rescate público. Nunca nadie nos regaló nada a los trabajadores y hoy tomamos las capitales para reivindicar que no pararemos para combatir a los que crearon un banco malo. Solo el pueblo defiende al pueblo".

En Almería, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha sostenido que "es de justicia que sean los bancos los que asuman esos impuestos, porque no han devuelto lo que pagaron todos los españoles para su rescate". "Ahora que tienen beneficios, no solo no devuelven, sino que quieren que sean los ciudadanos los que paguen determinados costes", ha añadido. Desde Cádiz, la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha sumado a la ola de protestas: "Ya está bien de regalarle este país a los bancos (…) Lo ocurrido con el Supremo es la certeza de lo que decíamos en el 15M: 'Lo llaman democracia y no lo es".

En Santander, cerca de un centenar de personas ha participado en la concentración convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a la que se han sumado los sindicatos CC OO y UGT, Podemos, PCPE, IU y colectivos sociales como Cantabria No Se Vende (CNSV), informa Europa Press.

En Valladolid alrededor de un centenar de personas se ha reunido frente a la sede de la Audiencia Provincial en una protesta en la que se han podido leer pancartas con los lemas "Sin justicia no hay derechos", "Contra los abusos de la banca" y "Stop Desahucios".