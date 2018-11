La banca no podrá deducirse el impuesto de las hipotecas

El Gobierno ha aprobado este jueves una modificación de la normativa del impuesto de sociedades para que las entidades financieras no puedan deducirse el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, que a partir de ahora tendrán que asumir. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este cambio normativo acompañará a la modificación del artículo 29 del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que ya no será a cargo del cliente.

Montero ha justificado la urgencia de estos cambios por la "confusión" generada después de que el Tribunal Supremo dictaminara que son los ciudadanos quienes tienen que abonar el impuesto, pese a que previamente lo había asignado a la banca.

El decreto tiene como "único" objetivo "que los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto, que ahora pagarán los bancos", ha añadido, y si no se ha planteado su eliminación, como pide el PP en algunas comunidades donde gobierna, ha explicado la ministra, es porque aporta unos 2.000 millones de euros a las arcas públicas, que se destinan a sanidad, educación y dependencia.



Los que abogan por su eliminación tendrán que plantear qué instrumentos alternativos ofrecen para estos recursos, o habrá que "pensar" que quieren "limitar" el Estado del bienestar.

Respecto a la no posibilidad de deducirse el impuesto, Montero ha comentado que se anula porque hasta ahora era una posibilidad para menores o discapacitados. "Ahora ya no tienen sentido estas deducciones porque no aplican para las personas jurídicas, los bancos".

Preguntada por la manera en la que el Gobierno controlará que el impuesto no se repercuta a los clientes en los precios de las hipotecas, Montero afirmó que se "velará por que eso no suceda". Y añadió: "Siempre que se habla de un incremento en el esfuerzo que tienen que hacer las empresas o los bancos al pagar más impuestos, se dice que se debe repercutir en los ciudadanos. El Gobierno no cree que eso deba ser así y espera que los bancos actúen siguiendo las reglas del mercado, donde actúa la competencia. De todas formas, la Autoridad de Defensa del cliente bancario, que presentará más adelante la ministra de Economía, velará por los derechos de los consumidores para que no existan cláusulas abusivas".

Reforma de la ley hipotecaria

El Gobierno, además, ha dicho que al margen del decreto por el que cambia el impuesto de las hipotecas, llevará por la vía urgente la reforma de la ley de crédito hipotecario. El objetivo, ha dicho el Gobierno, es que la tramitación dure unos 20 días, en lugar de los dos meses habituales.

En realidad esta reforma estaba prevista que se cerrase hace semanas después de dos años de retraso. Pero el conflicto en el Supremo hizo que se aplazase unas semanas más a la espera de conocer la decisión final del alto tribunal. La idea consistía en que se aprovechase este dictamen para recogerlo en la legislación, reflejando apropiadamente toda la distribución de los costes. En ese reparto había posiciones muy distintas. Por ejemplo, Podemos exigía que la banca soportase todos. En estos momentos, el Ministerio de Economía ha tomado las riendas de estas conversaciones y negocia con el PP y el PNV para intentar desbloquearla. La ministra Nadia Calviño busca evitar una multa de Bruselas por no haber traspuesto la directiva europea.

Entre los aspectos por cerrar queda el tipo de interés de demora, que el ministro Luis de Guindos había dejado en torno al 9% y que ahora se pretende reducir. También se discute qué impago será suficiente para iniciar la ejecución de la hipoteca. Guindos lo dejó de forma que en la primera mitad de la vida del préstamo bastaba con nueve impagos o una cuantía morosa por valor del 2% del crédito. En la segunda mitad los impagos subían a doce o el 4% de la hipoteca concedida.