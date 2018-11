La petición de penas para los acusados en el juicio del procés en Cataluña, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mostrado su esperanza en que, tras la decisión de la Abogacía del Estado haya un "esfuerzo" de la Justicia por "sentar las bases para una convivencia de la manera más normalizada posible" en Cataluña. Ha reconocido que no está "en nada satisfecho con una acusación de sedición y malversación" y que no quiere que se entienda que se queda "tranquilo" por la no acusación como rebelión. Se ha reafirmado en que "nunca" se hubiera tenido que "judicializar la vida política" y menos aún "cuando se está hablando de procesos que inciden en la convivencia social". (Efe)