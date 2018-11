Pedro Sánchez pide un segundo referéndum del Brexit

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que si fuera el primer ministro británico convocaría un segundo referéndum sobre el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). "Si fuera [la primera ministra británica] Theresa May, convocaría un segundo referéndum, sin duda", ha señalado el presidente español en una entrevista que publica este lunes la versión europea del diario Politico.

El líder socialista español se suma así a los primeros ministros de Malta, Joseph Muscat, y de República Checa, Andrej Babis, los únicos jefes de Gobierno de los veintisiete Estados miembros de la UE que abogan abiertamente por un segundo plebiscito en el Reino Unido sobre la continuidad del país en el bloque comunitario.

"Es cierto que ahora estamos a punto de firmar un acuerdo de transición pero me gustaría ver al Gobierno británico convocando un segundo referéndum. No me refiero a ahora, sino en el futuro, de forma que pueda volver a la UE. De otra manera, pero de vuelta en la UE", ha agregado el presidente del Gobierno de España, país que visitan cada año 19 millones de turistas británicos.

Sánchez, que se ha definido en la entrevista como "europeísta militante", ha agregado que el Reino Unido es un "país maravilloso" que ha ejercido una "influencia positiva" en la política europea, pero que ha tomado un camino de "auto-absorción que no va a ser bueno ni para el Reino Unido ni para Europa". Para Sánchez, el Brexit "es una gran pérdida para ambos y espero que pueda ser reconsiderado en el futuro", ha añadido.

Respecto a los ciudadanos a uno y otro lado de canal de la Mancha tras el divorcio de Londres con Bruselas, oficialmente previsto para el próximo 29 de marzo, el presidente ha señalado que tanto España como el Reino Unido se han comprometido a respetar sus derechos incluso en caso de que no haya acuerdo de ruptura. "Aprecio y agradezco mucho a la primera ministra May su compromiso para salvaguardar esos derechos (...). Haremos lo mismo con los 300.000 británicos que viven en España", ha explicado Sánchez.

En términos más generales, el jefe del Gobierno español ha aprovechado la entrevista para alertar contra el peligro de los plebiscitos. "Todos estos tipos de referendos lo que hacen es fragmentar... y polarizar las sociedades", ha concluido.