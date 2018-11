Pedro Sánchez reúne en Fuenlabrada a la mayoría de candidatos del PSOE a las autonómicas

El Gobierno se ha volcado este sábado en el acto de proclamación de los candidatos autonómicos del PSOE, una demostración de fuerza que ha quedado algo deslucida por la ausencia de los presidentes de Andalucía, Aragón, Asturias y Extremadura. La presencia de la práctica totalidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el presidente a la cabeza, la vicepresidenta Carmen Calvo y diez ministros, además de la mayoría de los líderes territoriales del partido, ha trasladado, no obstante, una imagen de unidad que los socialistas no acostumbraban en tiempos recientes. "Somos el único partido que ha elegido de manera democrática ya a todas las candidaturas", ha recalcado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. A falta de seis meses y medio para las elecciones del 26 de mayo, PP, Podemos y Ciudadanos todavía no han decidido quiénes serán sus cabezas de lista.

El acto de Fuenlabrada ha reunido a la mayoría de candidatos del PSOE a presidentes autonómicos ante más de un millar de militantes y simpatizantes. Se trata del primer gran acto preelectoral de Sánchez desde su llegada a la Moncloa, previsto justo después de la reunión a puerta cerrada del Comité Federal, también en el polideportivo municipal del Arroyo, para aprobar los procedimientos de elección de candidatos y configuración de listas para las municipales y europeas. A la cita no acudirán la presidenta andaluza Susana Díaz, que ha preferido no modificar su agenda de precampaña; el extremeño Guillermo Fernández-Vara, por motivos familiares; el aragonés Javier Lambán, por estar recién llegado de un viaje a China, y el asturiano Javier Fernández, alejado de Sánchez y que no asiste al Comité Federal desde que el ahora presidente del Gobierno fuera reelegido secretario general.

En el acto serán proclamados los cabezas de lista a las elecciones autonómicas del 26 de mayo, la mayoría de los cuales son secretarios generales de sus federaciones: Ángel Víctor Torres (Canarias), Pablo Zuloaga (Cantabria), María Chivite (Navarra), Adrián Barbón (Asturias), Gonzalo Caballero (Galicia), Diego Conesa (Murcia), Luis Tudanca (Castilla y León) y Gonzalo Caballero (Galicia). A estos se suman la candidata a la presidencia de La Rioja, Concepción Andreu, que no es la secretaria general de su federación, sino la portavoz parlamentaria, y el portavoz en la Asamblea de Madrid y candidato a presidente de esa Comunidad, el independiente Ángel Gabilondo. La delegación del PSC, el partido hermano con el que la dirección del PSOE presume de mantener en este momento las mejores relaciones de su historia, la encabezará su primer secretario, Miguel Iceta.