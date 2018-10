La dirección del PSOE acepta que Susana Díaz haga la lista, sin imponerle condiciones

La dirección del PSOE no reclamará cuotas para los partidarios de Pedro Sánchez en las listas autonómicas de Andalucía. La importancia estratégica de las elecciones del 2 de diciembre, antesala de un año con europeas, autonómicas y municipales y el posible adelanto de las generales, ha sido determinante para entender la posición de Ferraz. La gran beneficiada es Susana Díaz, que encabezará unas listas a su gusto pese al malestar de los cuadros intermedios que apoyaron a Sánchez en las primarias de 2017 y que se quedarán sin representación o será testimonial.

La reconciliación entre Sánchez y Díaz, puesta en escena el pasado sábado en un acto en Sevilla al que asistieron 1.400 personas entre cargos orgánicos, militantes y simpatizantes, es una imagen que el PSOE quiere preservar de las interferencias internas. La primera prueba llega sin que haya transcurrido una semana con la confección de las listas al Parlamento andaluz. Las direcciones estatal y regional comparten el mismo interés en trasladar la unidad que los dos dirigentes concertaron la semana pasada, resolviendo de esta forma las diferencias que hace año y medio les llevó a medir sus fuerzas para liderar al PSOE en medio de una crisis que estuvo a punto de fracturar a los socialistas.

Comité federal el 10 de noviembre El PSOE celebrará el 10 de noviembre su primer comité federal desde el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy el 1 de junio. La otra fecha que se barajaba era el día 17, pero para entonces ya habrá comenzado la campaña andaluza. Será la primera reunión del máximo órgano del partido entre congresos desde el 28 de mayo, cuando respaldó por unanimidad la moción. La previsión es que sea en Madrid, aunque se llegó a plantear en Andalucía como una muestra más de respaldo a Susana Díaz. La dirección federal no lo cree necesario tras la presencia de Pedro Sánchez en el acto de proclamación de Díaz como candidata y el Consejo de Ministros de mañana en Sevilla. El presidente del Gobierno y la presidenta autonómica tienen además prevista una reunión en la capital hispalense.

La prioridad de proteger el acuerdo alcanzado entre Sánchez y Díaz, que coincide además con la división manifiesta en el PP, donde Pablo Casado hará una campaña paralela a la del candidato autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha influido en la decisión de no exigir que las listas del PSOE respeten el reparto de fuerzas que dejaron las primarias de mayo de 2017. Sánchez fue reelegido entonces como secretario general del PSOE con el 50,3% de los votos frente al 39,9% de Díaz y el 9,8% que obtuvo Patxi López. La candidatura de la presidenta de Andalucía y secretaria general de la federación socialista más poderosa fue sin embargo la más votada en su territorio con un apoyo del 62,98%. El respaldo a Sánchez fue del 31,85%, mientras López se quedaba en el 5,17%.

Fuentes de la dirección federal y de la andaluza comparten que estos porcentajes no se tendrán en cuenta en la elaboración de las listas. Además, tras el triunfo de la moción de censura que situó a Pedro Sánchez en La Moncloa, los dirigentes socialistas que no comulgan con la cúpula en Andalucía han optado por el silencio y no plantear batalla.

No confrontar

Por tanto, las expectativas del sanchismo de organizarse como sector crítico al susanismo no se cumplirán, según coinciden varios dirigentes del PSOE. “No hemos querido confrontar y no trastocar nada. Esto es sacrificar posiciones por el bien general. La dinámica general es no trasladar follón para no perturbar la campaña”, explica un alto cargo partidario del secretario general del partido.

Un veterano líder del PSOE andaluz aclara: “La mayoría de las listas han salido aprobadas por unanimidad, aunque alguna tensión ha habido en Córdoba capital. El proceso se ha desarrollado con normalidad y Madrid no ha insinuado nada. Hay sanchistas pero no están organizados, las elecciones son demasiado importantes, lo lógico es que sean fruto de acuerdos”.

Las ejecutivas provinciales del PSOE de Andalucía elaborarán hoy, a partir de los resultados de la asambleas locales, una propuesta de listas que en cada circunscripción dependerá del número de diputados en juego. Oscilarán entre los 18 de Sevilla en las elecciones de 2015 y los 11 escaños a repartir en Huelva y Jaén. El sábado serán aprobadas por la dirección autonómica y posteriormente ese mismo día por el comité director, máximo órgano de la federación andaluza entre congresos. Las listas se registrarán en la Junta Electoral el 29 de octubre, el próximo lunes, el último día para hacerlo según trasladan desde ambas direcciones. El PSOE confía en mantenerse en los 47 diputados que obtuvo en las elecciones de 2012 y 2015.