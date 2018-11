España y Rusia pactan un foro de ciberseguridad contra la desinformación

España cooperará con Rusia contra la desinformación, un ámbito en el que se atribuye a Moscú buena parte de las injerencias detectadas en países occidentales. Este es el principal acuerdo que han alcanzado este martes los ministros de Exteriores español, Josep Borrell, y ruso, Serguéi Lavrov, durante un encuentro oficial celebrado en Madrid. Borrell ha trasladado a Lavrov su "preocupación por la difusión de noticias falsas" respecto a Cataluña y el responsable ruso le ha respondido con una oferta de crear un foro conjunto para analizar el problema y tratar de atajarlo.

"Me alegra que haya lanzado esta propuesta para poder analizar el problema, saber de qué estamos hablando y prevenirlo para que no sea un elemento de fricción", ha celebrado Borrell en una comparecencia de prensa conjunta. Consciente de que puede resultar paradójico un acuerdo con el representante de un país al que se considera implicado en estas prácticas de manipulación, el ministro ha precisado: "Nunca hemos dicho que fuera el Gobierno ruso, pero determinadas informaciones provenían de medios rusos. Por eso resulta muy sensato hablar de manera profesional en este grupo de ciberseguridad". Aunque Lavrov asegura haber propuesto arreglos similares para el conjunto de la Unión Europea, de momento la cooperación será bilateral entre Madrid y Moscú.

La mera visita del ministro ruso, uno de los pilares del Gobierno de Vladímir Putin, ya resulta representativa del deshielo que se vive entre ambos países. La última visita oficial de Lavrov se produjo en marzo de 2014, en plena tensión por la crisis de Ucrania. Aunque España siempre ha abogado por mantener buenas relaciones con su principal vecino del Este, la invasión rusa de la península ucrania de Crimea cortó casi todas las vías de comunicación entre Moscú y la UE, incluidas las españolas. Las alegaciones de interferencias rusas a favor del discurso independentista catalán —en medios de comunicación y redes sociales— acentuaron esas tensiones.

Lavrov ha negado las intromisiones, pero al mismo tiempo ha tendido la mano para debatir el problema. "No existe ningún hecho que pruebe la interferencia rusa en Cataluña, Montenegro o Macedonia. He hablado de esto con el ministro. Las interferencias en asuntos de terceros países son inadmisibles. Pero hay que hablar de estas preocupaciones no ante los micrófonos, sino presentando hechos reales", ha defendido.

La distensión opera en ambas direcciones. España, que nunca fue gran entusiasta de las sanciones europeas contra Rusia por violar la integridad territorial de Ucrania, aboga más que nunca por repensarlas, aunque siempre atendiendo al cumplimiento de los acuerdos entre Moscú y Kiev para relajar las fricciones en territorio ucranio (acuerdos de Minsk). Borrell no deja dudas sobre el perjuicio que causa a España esta guerra de sanciones entre Europa y Rusia. "España es uno de los países más perjudicados por las medidas de respuesta rusas a las sanciones europeas. Así que deseamos más que nadie la normalización de la relación y trabajamos para ello", ha señalado.

El ministro ruso ha corroborado esa disposición española a relajar la presión sobre Moscú, en un momento en que el aliado tradicional europeo, Estados Unidos, mantiene su mayor enfrentamiento con la Unión Europea y este bloque necesita diversificar sus alianzas mundiales. "España está entre los países europeos que comprenden la anormalidad de la situación actual de las relaciones entre Rusia y la UE", ha resumido Lavrov. Su país, ha sugerido, derogaría las represalias contra la importación de productos comunitarios adoptadas como respuesta a las sanciones económicas que adoptó por unanimidad Bruselas en 2014 si desapareciera ese castigo comunitario.