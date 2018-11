Marlaska cuestiona que el acto de Alsasua fuera la forma más efectiva de defender a la Guardia Civil

El ministro Fernando Grande-Marlaska, en la lectura de un extracto de la Constitución. En vídeo, Malestar en el Gobierno por el uso partidista de la Guardia Civil en el acto de Ciudadanos y Vox en Alsasua (Navarra). Ballesteros (EFE) | ATLAS

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cuestionado este lunes que el acto en Alsasua (Navarra) convocado este domingo por la plataforma España Ciudadana fuera la forma más efectiva de defender a la Guardia Civil. El evento organizado por Ciudadanos, al que se sumaron PP y Vox, reivindicaba el papel de la Guardia Civil y la "españolidad" de Navarra.

En declaraciones a COPE, Marlaska ha asegurado que el contexto de Alsasua, donde ocho jóvenes agredieron a dos guardias civiles y sus parejas, hace que el acto no fuera la mejor manera de reivindicar al cuerpo en Navarra. "Quizás para defender a la Guardia Civil se pueden plantear acciones que no conlleven la posibilidad de crispación o incidentes", ha explicado el ministro, que ha sugerido que se use "otro formato".

"Todo el mundo tenía el derecho a manifestarse, pero no se puede obviar que había una alta probabilidad de que pasaran los incidentes que ocurrieron", ha señalado el ministro en referencia a los momentos de tensión e insultos por parte de un grupo de radicales que quisieron boicotear el acto.

Marlaska ha cargado contra los radicales que quisieron reventar el acto y los ha tachado de "violentos", "agresivos" y "energúmenos". "¿Cómo no voy a criticar a esos bárbaros que se dedicaron a lanzar piedras y que recibieron de esa forma a las personas que se manifestaban?", ha reiterado, ante la insistencia del periodista que lo entrevistaba. El ministro de Interior ha asegurado que es su labor garantizar la seguridad pública y ha hecho hincapié en la "lamentable" actitud de la "gente agresiva" este domingo en Alsasua.

La Guardia Civil permanecerá en Navarra

El ministro ha asegurado que el número de agentes de la Policía y de la Guardia Civil en Navarra se mantendrá tras el pacto alcanzado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno foral para el traspaso de la competencia de Tráfico. Marlaska ha concretado que el acuerdo se limita "exclusivamente" a esta materia.

"La Guardia Civil permanecerá cumpliendo las obligaciones previstas en la Constitución, que es cooperar con la Policía foral", ha señalado, antes de poner el acento en que las competencias están ya atribuidas a las comunidades de Cataluña y País Vasco y que existen sentencias favorables al traspaso en el caso de Navarra.