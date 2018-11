Ciudadanos celebra en Alsasua un acto en apoyo a la Guardia Civil entre gritos de “fuera de aquí”

En la foto, manifestantes en contra del acto en Alsasua. En el vídeo, señal en directo. Vídeo: Ciudadanos | Foto: Efe

En medio de una fuerte tensión y protegidos por un importante cordón policial, Ciudadanos celebra a estas horas en Alsasua (Navarra) un nuevo acto de la plataforma España Ciudadana en "defensa de los guardias civiles y sus parejas agredidos hacia ya dos años en esta localidad" y a favor de la unidad de España. La Guardia Civil y la Policía Foral han desplegado un fuerte dispositivo policial ya que, desde primera hora de la mañana, un grupo de unas 500 personas que ya ronda los mil secunda una movilización de rechazo a este acto, al igual que ya ocurriera el sábado por la tarde con una manifestación que tuvo como lema Dejad Alsasua en paz.

🇪🇸 Suenan las campanas en la plaza los Fueros para intentar sabotear el acto de @EspCiudadana en Alsasua.

👉 Aún así sigue el evento en Navarra ¡Se nos oirá más alto y más fuerte! #AlsasuaCiudadana pic.twitter.com/BWREXn4XVr — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 4 de noviembre de 2018

A falta de unos minutos de arrancar el acto, que ha comenzado con cierto retraso ya que estaba convocado para las once y media de la mañana en la plaza de los Fueros de Alsasua, se han producido insultos y algún empujón. El campanario de la Iglesia ha comenzado a sonar sobre las 11.45, nada más empezar las intervenciones, con el fin de evitar que se escucharan.

Además del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, intervienen el filosofo y escritor Fernando Savater y Beatriz Sánchez Seco, víctima de ETA. Sánchez Seco, con cuya intervención se ha abierto el acto, sufrió el atentado de la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987 donde murieron 11 personas, cinco de ellas niños, y otras 88 personas resultaron heridas, entre ellas su propia familia.

"Soy una orgullosa hija de guardia civil, pero he vivido el rechazo y acoso al que nos someten por ser familiares de un miembro de las fuerzas de seguridad", ha declarado Sánchez Seco, tras la cual ha tomado la palabra Savater. "El primer paso para una España Unida es una Europa Unida”, ha indicado, mientras las campanadas cesaban de sonar pero seguían los gritos de fondo de los grupos contrarios.

"Es la ciudadanía la que nos ha traído aquí y no puede haber ciudadanía si no hay defensa de los ciudadanos” ha justificado Savater la convocatoria de Ciudadanos en Alsasua. “Quienes quieren expulsar a la Guardia Civil quieren expulsar a la ciudadanía”, ha insistido el filósofo, que ha subrayado: "Navarra está unida al País Vasco así como esta unida a Andalucía y al resto de comunidades; eso es España y no tiene sentido pensar en formar una tribu cuando ya tenemos un país".

Sobre las 12.10, Rivera ha sido recibido con gritos de "presidente presidente", a los que ha seguido un grito de "viva la Guardia Civil" y "viva España". El presidente de Ciudadanos se ha mostrado encantado de estar "en este pueblo de España que es Alsasua" y ha dado las gracias a la Guardia Civil por su labor. "Todas las ideologías caben en democracia siempre que respeten la Constitución y las reglas de juego; estoy dispuesto escuchar a los que nos han tirado piedras, pero no estoy dispuesto a que nos tiren piedras", ha dicho.

El líder de Ciudadanos ha ironizado con el repique de campañas, que ha agradecido ya que supone que era "en recuerdo de las víctimas". "Quiero vivir en un país en el que se rinde homenaje a las víctimas, no a los opresores", ha sentenciado.

La Policía Foral navarra y la Guardia Civil han blindado la plaza y han permitido la entrada en unas 500 personas de Ciudadanos, el PP y Vox con banderas de España y de Europa. A escasos 50 metros y separados por el cordón policial, las otras mil personas que están secundando la movilización de protesta reciben a las que asisten al acto de España Ciudadana con silbidos y gritos de "fuera de aquí" y consignas contra la Guardia Civil y los "fascistas", que son respondidos a su vez con vivas a España y a la Guardia Civil.

La plataforma de Ciudadanos quiere, con este acto, "seguir defendiendo la igualdad y libertad de los españoles, en un lugar simbólico donde dos guardias civiles fueron agredidos por parte de radicales nacionalistas, amparados y protegidos desde el propio gobierno municipal". "Vamos a pedir que se respete a los servidores públicos", aseguró en un comunicado Albert Rivera.

También se reivindica la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española que establece un procedimiento para la incorporación de Navarra al País Vasco. Una disposición que "sitúa a la Comunidad foral en una constante incertidumbre e inestabilidad sobre su presente y futuro". El acto cuenta, además, con la asistencia de la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán; el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó; y el presidente de Vox, Santiago Abascal.