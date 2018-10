Casado acusa a Sánchez de ser responsable y partícipe del “golpe de Estado” en Cataluña

“Es usted partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en Cataluña”. Con esta severa acusación, el presidente del PP, Pablo Casado, ha hecho abstracción este miércoles del apoyo de Pedro Sánchez, con los votos de su grupo, a que se aplicara en octubre pasado el artículo 155 de la Constitución para que el Estado interviniera la comunidad autónoma de Cataluña. Pero ese comportamiento político de enorme trascendencia, tanto para el PP como para el PSOE, Casado lo encapsula al haber llegado Sánchez a la presidencia del Gobierno con el apoyo de grupos políticos independentistas catalanes. Esta acusación le ha parecido de extrema gravedad al grupo socialista. Tanto Sánchez como Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria del PSOE, han pedido sin éxito al líder popular que retire lo dicho. El presidente del Gobierno ha emplazado al líder del PP a Casado a retractarse o, en caso contrario, su relación queda rota para siempre.

No solo para Casado, para todos los grupos, todo pasa por la crisis en Cataluña. Así se ha constatado nuevamente en este debate del Congreso convocado formalmente para tratar los asuntos abordados en el último Consejo Europeo sobre el Brexit . En el orden del día también estaba la venta de armas a Arabia Saudí, que el jefe del Gobierno ha reconocido que mantendrá porque lo contrario perjudicaría sobremanera a empresas y trabajadores españoles, esencialmente andaluces.

Pero de esta materia, con una precampaña electoral en Andalucía ya en marcha, el presidente del PP no ha querido opinar. Casado ha planteado su intervención como una moción de censura a Sánchez por haber utilizado ese instrumento constitucional para llegar a la presidencia del Gobierno: "¿No se da cuenta de que es partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España?", ha cuestionado. Tras ello, con ese tiempo verbal, ha tratado de justificar el porqué de la acusación al dar como cierto que el Gobierno presiona “a fiscales y jueces para favorecer a los dirigentes independentistas presos” y, además, planea indultos en el caso de que haya una condena.

Companys fusilado

No hay tregua con Cataluña como arma arrojadiza contra Sánchez al haber elegido el líder del PP, en pugna con Ciudadanos, esta grave crisis hasta que termine la legislatura. La tardanza del anterior presidente, Mariano Rajoy, entonces líder del PP, en aplicar el artículo 155 de la Constitución al no encontrar durante meses materia legal para plantearlo, puede aplicarse a este momento. Se aplicó cuando el Parlamento de Cataluña aprobó leyes claramente ilegales. Ahora, hay declaraciones públicas a favor de la celebración de un referéndum pactado con el Estado para preguntar sobre la independencia de Cataluña, pero no se somete a votación en la Cámara catalana. Por tanto, el Gobierno de Sánchez no ve ahora mismo asideros legales para ir al 155.

El líder del PP no había contado con que el portavoz de ERC, Joan Tardà, le iba a dedicar parte de su intervención. “Señor Casado ustedes nos fusilarían, el señor Rajoy no, nos metería en la cárcel, pero ustedes nos fusilarían", ha insistido Tardá. El político republicano se apoya en una intervención de Casado de hace un año en la que dio lugar a un equívoco con consecuencias. En su papel de vicesecretario general del PP advirtió al expresidente Carles Puigdemont que podía acabar como Lluis Companys, presidente catalán en la Segunda República. Companys fue fusilado por el régimen de Franco en 1940, pero Casado se refería a cuando fue encarcelado por la propia República en 1934 al declarar el Estado Catalán.