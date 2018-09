Iceta: “La prisión preventiva está durando demasiado”

Miquel Iceta cree que la prisión preventiva de los líderes independentistas catalanes encarcelados "está durando demasiado". El primer secretario del PSC se posiciona así en la misma línea que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que la semana pasada afirmó que "no sería lógico alargar la prisión preventiva" si el juicio a los impulsores del procés en prisión se sigue demorando. El líder de los socialistas catalanes, que considera que "el mayor factor de cohesión" del independentismo "es el encarcelamiento de sus dirigentes", no ha hablado en ningún momento de aplicarles un indulto: "A la justicia le corresponde aplicar el Derecho y a la política encontrar soluciones". "Hablar de indulto es prefigurar una condena y los eventuales destinatarios han dicho que no van a aceptarlo", ha enfatizado mientras ha reiterado su "respeto" al Estado de derecho y la separación de poderes y que "las opiniones que valen son las de los jueces".

Impulsar la reforma de la Constitución en un sentido federal, reforzar el autogobierno y mejorar la financiación son, a grandes rasgos, las soluciones que Iceta propone para resolver la crisis territorial, política, económica y social asentada en Cataluña. El responsable del PSC cree que un modelo federal supondría "un encaje razonable" para los dos millones de independentistas catalanes. "Son mucha gente pero mal que le pese a los independentistas no son mayoría y no se debe olvidar a la mayoría de los catalanes que no han abrazado la causa de la independencia. Pero con solo la mitad no vamos a ningún sitio", ha recalcado Iceta.

La superación del Estado de las Autonomías hacia un modelo de Estado como el de los länder alemanes debería incluir reivindicaciones como el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña como parte de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, "desde el reconocimiento de que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español", ha explicado Iceta en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, le ha presentado como "un hombre de Estado" por la visión de conjunto que mantiene desde sus tiempos en el equipo de Gobierno de Felipe González. Al acto también han asistido la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, el portavoz en la Asamblea de Madrid Ángel Gabilondo y el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, entre otros.

La mejora del autogobierno "desde el respeto y la lealtad institucionales", reconociendo la singularidad de Cataluña en cuestiones como la lengua, la educación y la cultura, y la apuesta por un Senado o Consejo Federal "que haga de la Cámara Alta un verdadero instrumento de integración y cooperación territorial" contribuiría a la solución de la crisis, ha dicho.

Lo que Iceta no comparte es la celebración de un referéndum de autodeterminación. "No creo que cuestiones que afectan a los sentimientos de identidad o pertenencia puedan resolverse por la mera aplicación de la regla de la mayoría, que provoca una gran división y polarización social. En una sociedad dividida, en un tema tan sensible, una victoria por la mínima, la victoria de unos o de otros, acaba siendo la derrota de todos", ha subrayado el primer secretario del PSC. "Ya se sabe que los referendos sobre la independencia solo sirven si conducen a la independencia. Son esas soluciones mágicas que, como todos los trucos de magia, tienen trampa. Son referendos que se repiten hasta que se obtiene el resultado que buscan quienes los reclaman", ha advertido Iceta, que ha puesto de ejemplo el Brexit para recordar "cómo los referendos mal planteados lejos de resolver los problemas, los complican".