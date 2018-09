La delegada del Gobierno en Cataluña, partidaria de indultar a los presos independentistas

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha afirmado este sábado que es "partidaria" de conceder un indulto a los dirigentes independentistas que serán juzgados por el Tribunal Supremo después de la sentencia y si estos lo piden. En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha puntualizado que para conceder un indulto primero es necesaria "una sentencia firme y tiene que haber también una petición igual de firme del que acepta la sentencia".

"Si se pide el indulto, yo soy partidaria, claro, pero lo tienen que pedir", ha declarado, y ha subrayado que el Gobierno tiene la obligación de no influir en las decisiones que la Fiscalía tome sobre la petición pena para los políticos independentistas encausados por el proceso soberanista. Posteriormente, a través de un comunicado, ha puntualizado que cualquier "especulación" sobre lo que suceda una vez se dicte la sentencia del procés sería "prematura", y ha apostado por "no hablar de futuribles que no ayudan a solventar los problemas actuales".

En el comunicado remitido posteriormente, Cunillera ha atajado cualquier "especulación" sobre escenarios futuros, "ante la descontextualización" de sus declaraciones sobre un posible indulto a los políticos presos, que han suscitado críticas del PP y Ciudadanos, al tiempo que ha expresado su "respeto a la independencia judicial y a la separación de poderes"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha considerado "muy grave" que Cunillera, sea partidaria de indultar a los líderes independentistas y ha expresado su preocupación por el "chantaje" de los nacionalistas y por las declaraciones de los miembros del Gobierno en contra de la unidad del país. "No puede ser que el ministro de Asuntos Exteriores, que la ministra de Política Territorial y que la delegada del Gobierno estén yendo contra lo que hacen los jueces, la seguridad jurídica y, lo que es más grave, la propia unidad de España y el respeto a la legalidad", ha advertido.

Ha incidido en que cuando el PP gobierne "no habrá indultos, ni sedición en Cataluña, ni liberación de los presos que han intentado dar un golpe de Estado".

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha criticado las declaraciones de Cunillera. "Para nosotros ni aforamientos, ni indultos a políticos que han dado un golpe de Estado, ni pactos con los nacionalistas mientras miran hacia otro lado", ha dicho.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha declarado que "el Gobierno respeta los procedimientos judiciales y lo que no hará es anticipar escenarios". En el mismo sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que "no ha lugar" a hablar de posibles indultos a los políticos independentistas en Cataluña que están encarcelados cuando aún no se han celebrado los juicios.