El PSOE se mantiene y el PP no rentabiliza el ‘efecto Casado’, según el CIS

El PSOE no sufre desgaste tras sus primeros 100 días de Gobierno mientras el PP no logra rentabilizar el efecto Casado, según el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado hoy. Los socialistas mantienen y aumentan ligeramente su liderazgo con un 30,5% de intención de voto, a casi diez puntos de distancia de los populares, que apenas avanzan cuatro décimas (hasta el 20,8%) desde que Pablo Casado se hizo con la presidencia del partido. Ciudadanos cae a la tercera posición, pisando los talones al PP, con un 19,6%, y Unidos Podemos y sus confluencias es cuarto con un 16,1%.

El Gobierno socialista conserva una holgada primera posición en la intención de voto de los españoles, que harían al PSOE ganador de unas elecciones si estas se celebraran hoy, según el sondeo del CIS. No solo es cómoda la posición del PSOE porque no cae del umbral del 30% al que ya creció propulsado por la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa el pasado mes de junio, sino porque además sus rivales no recuperan terreno. El escenario político dio un vuelco este pasado verano por dos hechos fundamentales: la moción de censura que convirtió a Sánchez en presidente y el cambio de liderazgo en el PP. Pero los populares, que eligieron a Pablo Casado su nuevo líder el 22 de julio, no experimentan un empuje fruto de esa renovación.

El barómetro de este septiembre es el segundo desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, y el primero que evalúa el nuevo liderazgo en el PP, porque es el primero desde que Pablo Casado preside el partido conservador. El anterior estudio, publicado a principios de agosto, reflejó el efecto la luna de miel del PSOE tras la llegada de Sánchez a La Moncloa. Los socialistas crecieron ocho puntos desde el anterior barómetro y pasaron de la tercera posición a situarse en cabeza con casi un 30% de la intención de voto y más de diez puntos de distancia con respecto al PP y a Ciudadanos, empatados en un 20,4% de los votos. Mientras, Unidos Podemos perdía cuatro puntos hasta la cuarta posición con un 15,6%.

El trabajo de campo de la encuesta se realizó del 1 al 11 de septiembre pasados. No recoge, por tanto, la polémica por la tesis del presidente Sánchez, pero sí tangencialmente la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, porque esta dimitió justo el día 11 a última hora de la tarde, tras publicarse que plagió su trabajo de fin de máster. El Gobierno ya había experimentado en esas fechas otro episodio de desgaste, la dimisión del ministro de Cultura, Màxim Huerta, pero este ya quedaba lejano. Huerta había dado un paso atrás ya el 13 de junio, apenas una semana después de haber asumido el cargo, por conocerse que defraudó a Hacienda.

La encuesta calibra si hay desgaste en el Gobierno socialista, que para entonces ya había acogido al Aquarius y había anunciado su propósito de exhumar a Franco del Valle de los Caídos. No lo hay, en tanto que el PSOE no solo no desciende en intención de voto, sino que crece seis décimas.

El CIS, presidido desde finales de junio por el histórico dirigente socialista José Féliz Tezanos, pasa a publicar ahora sus barómetros con intención de voto con periodicidad mensual. No se hacía así desde 1996, año en que el estudio empezó a tener una periodicidad trimestral.