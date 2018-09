La Cataluña de quita y pon

Estalla una tormenta de verano en Girona y al centro cívico de la ciudad llega una mujer menuda cerrando un paraguas amarillo. Lleva dos lazos a modo de pendientes y todas las uñas de los pies, y nueve de las manos, pintadas de amarillo; una de ellas la ha reservado para pintarla de blanco con la banda roja y el lema “Llibertat presos polítics”. “Somos los de los lazos, así se nos conoce aquí ya. Comando lacito amarillo”, ríe Anna, nombre supuesto. A ella se le suman otra mujer y dos hombres. A principios de año, ellos, junto a un grupo de vecinos de Girona, empezaron a quedar para colocarlos por la ciudad. Dicen que vieron en las noticias que la práctica se empezaba a extender en Cataluña, sobre todo en los puentes, “y en Girona será por puentes”.

Empezaron a hacer rondas por los comercios para encontrar las telas más económicas, reservaron tiempo para su elaboración y empezaron a quedar a las siete de la madrugada para colocarlos en los puentes. “Pero a las pocas horas todo lo que habíamos hecho estaba en el río flotando: nos los tiraban”. Así que empezaron a buscar otros lugares, como árboles o farolas. “Y apareció un grupo que se llamaba Libera Gerona. Salían por las noches con máscaras, cañas y un cúter. Parecían voluntarios del Prestige. Ellos quitaban y nosotros poníamos; ellos destruían y nosotros construíamos”.

En estos meses nunca han tenido enfrentamientos con nadie. “Somos gente de paz”, repiten. Una de ellas cuenta que estaba colocando lazos en una barandilla con una persona detrás sacándolos, “así que me ponía detrás de ella para volver a ponerlos, y ella se pasaba por detrás para sacarlos. Y yo no paré ni me rendí, porque esto se hace por el recuerdo de los presos, y parar y rendirse es una forma de olvidarlos”. “Los presos”, interviene Jaume, un hombre de mediana edad, “lo están por nuestra culpa”. Anna pide la palabra: “Yo voté para que hicieran eso. Me siento responsable de su situación. Están en la cárcel por obedecernos, por cumplir la promesa que nos dieron y por la que les votamos. No estamos acostumbrados a que los políticos hagan lo que los ciudadanos les pedimos, les debemos esto y más”.

Una ruta en coche por la provincia de Girona demuestra que el amarillo, a veces de forma simbólica y otras masiva, se ha apoderado de los municipios catalanes. En barrotes, carreteras, una marca en una farola, lazos pintados en paredes o carreteras; sobre todo en lugares céntricos y visibles, aquellos de paso obligado. Mientras, en Barcelona, el viajero que sale de Sants buscándolos reacciona a cualquier estímulo de ese color: un cartel de Hertz a lo lejos, el impacto del amarillo del taxi, hasta los bordillos de las aceras. Pero no hay lazos en ninguna parte en un primer barrido visual. Solo cuando empieza a caminar, el viajero comprende: los está pisando, hay unos cuantos pintados en el suelo. En realidad, su presencia, como del independentismo, se hace mucho mayor cuanto más se aleja uno de Barcelona. Ya cerca, en Sant Cugat del Vallés, territorio de la burguesía nacionalista, el pesebre de Jesús apareció en las últimas Navidades lleno de lazos amarillos; un hombre fue a quitarlos antes de que llegasen los Reyes Magos, dos trataron de impedirlo y uno de ellos, según denunció este vecino, lo agredió con un puñetazo.

Frente a grupos espontáneos de vecinos o de los más organizados CDR (Comité de Defensa de la República), dedicados todos ellos a ponerlos , han proliferado en los últimos meses grupos cuyo cometido es el contrario. Algunos de forma espontánea y otros, como los GDR (Grupos de Defensa y Resistencia), más organizados y entre los que se encuentran numerosos ultraderechistas. También están los CBL (Cuerpos de Brigada de Limpieza), que aglutina a unos mil voluntarios en toda Cataluña divididos entre varios grupos. Uno de ellos, el más conocido, es el de Los Segadores del Maresme, compuesto por unas 80 personas según su coordinador, Gabriel. Su trabajo, dice, es limpiar Cataluña de lazos. Actúan por la noche para evitar confrontación: “Nosotros no somos como los GDR. Ellos hacen un tipo de acción en la que, si alguien pone un lazo, van inmediatamente a quitarlo. Nosotros evitamos en todo momento la confrontación, por eso lo hacemos por la noche. No queremos roces, ni peleas. ni vernos. Queremos limpiar”.

Gabriel explica el modus operandi de Los Segadores: “Mandamos ojeadores por distintos sitios de Cataluña, que nos envían material que demuestra que esos lugares están llenos de plástico amarillo. Una vez que tenemos los objetivos, los estudiamos, vemos en qué horarios se puede hacer (cuando no haya gente por la calle, para evitar confrontación) y enviamos equipos”. Todos los lazos recogidos los han ido amontonando en depósitos con un objetivo: montar una exposición. “Queremos enseñar a la gente y a Greenpeace los miles y miles de bolsas que están tirando a la calle. Tenemos toneladas. Y nuestra intención es hacer una exposición para que todo el mundo sepa lo que está pasando en Cataluña. Una cosa es una reivindicación y otra llenar Cataluña de punta a punta con plástico”.

Anna y sus compañeros de comando de Girona también muestran su preocupación por el daño ecológico del plástico. “Empezamos con telas pero era insostenible, muy caro”. Se pasaron al plástico, y hace poco hicieron un concurso entre ellos para ver dónde encontraban el amarillo “más amarillo”. “Consum”, cuenta Anna. “En el supermercado Consum tienen las bolsas más amarillas, aunque cuando se despegan pierde color, claro”. En cualquier caso, advierte Jaume, los tiempos se pondrán difíciles y habrá que comprar mucho más material para seguir poniendo lazos. “Lo único que sabemos del juicio es que no será justo”. Así que están gestionando un pedido ”enorme” a Amazon de plástico biodegradable.