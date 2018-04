La Fiscalía acusa de un delito de incitación al odio al alcalde de Verges

La Fiscalía de Girona, basándose en un atestado de la Guardia Civil, ha acusado al alcalde de Verges (Baix Empordà), Ignasi Sabater, de un delito de incitación al odio por unas declaraciones que hizo a varios medios de comunicación la primera semana de octubre, en los que mostraba sus sospechas sobre que fueran guardias los autores de la pinchada masiva de ruedas. El juez de la Bisbal d’Empordà le había citado a declarar como investigado el 23 de abril, Diada de Sant Jordi, pero la vista ha quedado suspendida hasta nueva fecha.

Según el fiscal del servicio de los delitos de odio y discriminación de Girona, las manifestaciones hechas por el alcalde en TV3, El Punt Diari y el Diari de Girona, “podrían dar lugar a la apreciación de un delito de incitación al odio, previsto y penado en el artículo 510 del Código Penal, cometido por la pertenencia de los afectados a la nación española y al cuerpo de la Guardia Civil”.

El 5 de octubre, en El Punt Avui, Sabater decía estar “absolutamente seguro que no estamos ante unos hechos aislados, estamos en unos momentos en los cuales de día van uniformados y de noche otros se mueven de manera incontrolada”, en referencia a que guardias desplazados para el 1-0. En el Diari de Girona, decía: “No lo puedo asegurar, pero no me sorprendería nada. El domingo no pudieron entrar en el pueblo porque estaba colapsado de tractores, jardineras y coches, pero hoy han podido”. Recogía además las declaraciones hechas a TV3 en las que aseguró que sospechaba que “detrás de estas gamberradas está la Guardia Civil”.

El fiscal recuerda que los Mossos d’Esquadra intentaron dar con los autores, “sin que pudiera determinar la autoría de los hechos y sin que indicio alguno indique que su autor perteneciera al Cuerpo de la Guardia Civil”. Y que el 11 de octubre el Juzgado sobreseyó provisionalmente las actuaciones “por falta de autor conocido”.