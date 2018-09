Los momentos más tensos de la entrevista a Albert Rivera

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha protagonizado esta mañana una tensa entrevista con Lídia Heredia, presentadora del progama Els Matins de TV3. Rivera ha acusado a la cadena catalana de "mentir y ser un aparato de propaganda separatista" provocando una dura discusión con la periodista. Estos han sido los momentos más importantes del programa.

"Mienten cada día"

Tras un debate sobre los lazos amarillos en el espacio público, Lídia Heredia ha preguntado a Rivera por la agresión que se produjo el pasado 29 de agosto a un cámara de Telemadrid en la concentración convocada por Ciudadanos en protesta por otro ataque. La presentadora ha reprochado a Rivera que acuse a su cadena de "mentir" y ha preguntado: ¿Yo o cualquier trabajador de TV3 puede ir con seguridad a una manifestación convocada por ustedes?". Rivera ha aprovechado la ocasión para lanzar su ataque: "No tendría tiempo para decir todas las mentiras que han dicho en público. Ustedes son un aparato de propaganda separatista", le ha contestado el presidente de Ciudadanos.

Heredia, visiblemente descolocada, ha replicado: "Este programa lo hacemos personas. Cuando usted me dice esto a mí, ¿me dice que aquí cada día hago propaganda?". Rivera no ha bajado el tono: "Cada día, sí. La línea editorial de esta casa la pagamos todos. Esta casa se ha convertido en un aparato separatista. Yo quiero que TV3 vuelva a ser de todos los catalanes, que la pagamos todos, no la paga solo el señor Torra. En esta casa se ha insultado a la oposición; el señor Toni Soler ha insultado a la señora Arrimadas por ser de origen andaluz; esta casa consideró que una manifestación de un millón de personas, de catalanes constitucionalistas, era de extrema derecha..." La periodista lo ha negado vehementemente, asegurando que esa manifestación "se cubrió en directo con la máxima objetividad".

"¿Me quiere hacer usted las preguntas?"

Rivera ha continuado con sus críticas, poniendo como ejemplo de esa manipulación que en esa misma entrevista no se le había preguntado por la votación de la Ley de Transitoriedad en el Parlament con la que se quería desconectar de la Constitución española, de la que este 6 y 7 de septiembre se cumple justo un año. Un ejemplo al que Heredia ha replicado, mientras le tendía irónicamente su papel con el guión del programa "¿Me quiere hacer usted las preguntas señor Rivera? Escríbalas aquí". La periodista le ha reprochado a Rivera su ataque "Albert Rivera, que nos conocemos desde hace muchos años. ¿De verdad cree que la prueba de la manipulación es esto?", a lo que el líder de Ciudadanos ha respondido con sarcasmo: "No, el 7 de septiembre es un tema menor en esta casa".

El intercambio de reproches ha continuado hasta el que Heredia ha dado por concluida la entrevista mientras aseguraba que considera “extraño" tener que dar explicaciones "a un representante político” sobre los contenido del programa. Acto seguido, ha criticado que Rivera esté “faltando” a su profesionalidad. “Señor Rivera tendrá que volver otro día y si quiere me envía el cuestionario antes”, ha zanjado la conductora del programa.

División entre catalanes

Poco antes de este final de entrevista, la tensión había comenzado a subir a propósito de la división social que el procès está causando en Cataluña. Rivera ha acusado a los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al presidente Torra, de crear divisiones entre catalanes. La presentadora ha aprovechado la ocasión para preguntarle: "¿Usted está seguro de que no ha contribuido en nada a crear esta fractura social?". "¿Tiene la conciencia tranquila señor Rivera?" ha apostillado, a lo que el líder de Ciudadanos ha respondido secamente que él "defiende la libertad y la libertad siempre gana".