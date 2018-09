Rivera acusa de manipulación a TV3 en una tensa entrevista en directo

Albert Rivera, durante la entrevista en 'Els matins' de TV3. @TV3CAT

Albert Rivera ha llevado hoy en directo a TV3 la crítica contundente que Ciudadanos hace a la televisión autonómica catalana: que su cobertura informativa no es neutral sino que miente y manipula porque está al servicio del independentismo como un aparato de propaganda. Rivera ha defendido esta tesis durante una tensa entrevista que ha protagonizado este viernes en el programa Els Matins, después de mucho tiempo sin acudir a la televisión pública de Cataluña, y después de que la periodista que le entrevistaba le interpelara por ello y le preguntara si no había puesto "en la diana" a los trabajadores de la cadena por acusarles de mentir. Ambos se han enzarzado en un encontronazo.

La periodista Lidia Heredia ha preguntado al líder de Ciudadanos por la agresión que se produjo el pasado 29 de agosto a un cámara de Telemadrid en la concentración convocada por su partido en protesta por otro ataque, el sufrido por una mujer de origen ruso al retirar lazos amarillos en Barcelona. El cámara fue agredido tras ser confundido con un periodista de TV3, y la informadora, tras reprochar a Rivera que acuse a la cadena de "mentir", ha sugerido una relación entre sus críticas y la agresión. Rivera se ha reafirmado en sus acusaciones. "No tendría tiempo para decir todas las mentiras que han dicho en público. Ustedes son un aparato de propaganda separatista", le ha contestado el presidente de Ciudadanos.

"Cuando usted me lo dice a mí, ¿me dice que aquí cada día hago propaganda?", le ha replicado la periodista. Rivera no se ha arredrado: "Cada día, sí. La línea editorial de esta casa la pagamos todos. Esta casa se ha convertido en un aparato separatista. Yo quiero que TV3 vuelva a ser de todos los catalanes, que la pagamos todos, no la paga solo el señor Torra. En esta casa se ha insultado a la oposición; el señor Toni Soler ha insultado a la señora Arrimadas por ser de origen andaluz; esta casa consideró que una manifestación de un millón de personas, de catalanes constitucionalistas, era de extrema derecha...". La periodista de TV3 lo ha negado, diciendo que la cadena hizo una transmisión en directo de aquella manifestación.

El líder de Ciudadanos ha puesto como ejemplo de esa manipulación que en esa misma entrevista no se le había preguntado por la votación de la Ley de Transitoriedad en el Parlament con la que se quería desconectar de la Constitución española, de la que este 6 y 7 de septiembre se cumple justo un año. "Albert Rivera, que nos conocemos desde hace muchos años. ¿De verdad cree que la prueba de la manipulación es esto?", le ha respondido la periodista. El presidente de Ciudadanos le ha contestado con ironía: "No, el 7 de septiembre es un tema menor en esta casa".

El partido defiende desde hace tiempo que el Estado debería intervenir en TV3 para asegurar su neutralidad por la vía del artículo 155, que considera que el Gobierno debería activar ahora con un requerimiento al Govern. En las últimas semanas, Ciudadanos ha intensificado sus críticas al separatismo también por la "ocupación" del espacio público por la presencia de lazos amarillos y otra simbología partidista.