La exhumación de Franco desde el Valle de los Caídos, entre honores y ganas de vivir un día histórico

"¡Que saquen a los suyos, no a los nuestros!", reclamaba Óscar Quilez, de 47 años, este viernes en el Valle de los Caídos ante la Basílica donde está la tumba de Francisco Franco. A su alrededor, algunas decenas de personas visitaban el mausoleo mientras esperaban que el Consejo de Ministros aprobara el decreto para exhumar los restos del dictador 43 años después de su muerte. Algunos iban a rendir honores y otros, a curiosear o ser parte de un día histórico. La espera en la taquilla ha sido más larga de lo habitual, en gran parte, porque una docena de periodistas estaban acreditándose para informar desde allí. El viento aliviaba el calor del mediodía de agosto.

"Alza la mano, bonita", indicaba un padre a su hija mientras posaban para una fotografía con banderas preconstitucionales. "Hemos venido a rendir nuestros honores a don Francisco Franco", ha explicado Jesús Rodríguez, que vestía una camiseta negra con la inscripción "Patriota" en amarillo y rojo en el pecho. La suya es "una familia de españoles", aclara. "¡Viva Franco!", han gritado tras hacerse la foto. Esta consigna, sin embargo, se ha escuchado poco durante la mañana, solo en algunas ocasiones.

La familia ha entrado a la Basílica donde se encuentran los restos del dictador con el carrito de bebé envuelto en banderas de España. Pero no todos los que estaban en la fila han acudido al Valle de los Caídos con la misma motivación. "Estamos absolutamente de acuerdo con la exhumación", explica Olga Casado, de 47 años, que quería visitar la tumba "antes de que se lo lleven". "Considero que un dictador no tiene que estar aquí", aporta. Jose Manuel Mateo ha acudido con su familia "para explicarles lo que es el franquismo y que vean el monumento porque se está debatiendo en el Consejo de Ministros". Aunque está a favor de la exhumación del dictador, no aprueba que se haga por decreto: "No es una urgencia".

Cuando sobre las 13.30 se ha conocido la noticia sobre la aprobación del decreto, que ahora deberá ser convalidado en el Congreso, no se han oído consignas ni reivindicaciones. En la explanada del Valle de los Caídos solo se escuchaban los gritos de Pilar Gutiérrez, la presidenta del Movimiento por España, que participaba en directo una tertulia de televisión. "Este señor [Pedro Sánchez] se carga la voluntad popular, se carga la Constitución, se carga lo que haya que cargarse". "No sé qué demonios tendrán pensado hacer, qué clase de decreto ley es este", ha dicho, a lo que ha añadido: "De partidos que no apoyan a Sánchez, se espera que defiendan el Estado de derecho".