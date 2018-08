Teófilo Rodríguez, el hombre de 350 kilos, vuelve a ingresar en el Hospital de Manises

En un nuevo giro de su dramática historia, Teófilo Rodríguez, el hombre de 350 kilos gravemente enfermo a quien el Hospital de Manises (Valencia) dio este martes el alta en contra de su criterio y el de su familia, ha vuelto a ingresar en este centro médico en la madrugada de este miércoles. El paciente, de 34 años, fue sacado del hospital de titularidad pública y gestión privada —conocido como modelo Alzira— el martes por la tarde en un camión de transporte de mercancías y trasladado a Turís, el pueblo de Valencia donde vive. Durante varias horas permaneció en la calle porque los transportistas no sabían cómo bajarlo. En lugar de utilizar una camilla bariátrica que soporte su peso —en la Comunidad Valenciana solo hay una, en Castellón—, el hospital cargó esta vez en el camión la cama en la que había estado ingresado.

Rodríguez quedó finalmente en la sala de pediatría del centro de salud de Turís. Pero su estado, que incluye insuficiencia respiratoria, se agravó. Según su hermana, Dévora Rodríguez, por las muchas horas pasadas en el camión, que no tiene aire acondicionado, a más de 30 grados de temperatura. Los médicos que lo controlaban decidieron volver a llevarlo al Hospital de Manises tras comprobar que su nivel de oxígeno en sangre se había reducido de forma alarmante. El traslado se hizo en el mismo camión. Inicialmente, los familiares se opusieron. El médico que iba en la ambulancia que acompañaba al camión los convenció con crudeza: "O salimos ya o se muere".

El hombre vuelve a estar en la sala de observación del Hospital de Manises. "Pero nos han dicho que si el nivel de saturación de oxígeno mejora le volverán a dar el alta hoy. No lo entiendo, porque es salir del hospital y ponerse peor. En casa es todos los días igual, solo que allí estamos solas y sin ayuda de nadie", afirma su hermana. Rodríguez y su familia han pedido que permanezca en el hospital mientras su estado de salud —además de tener problemas para respirar, no puede andar y está lleno de llagas— no mejore.

La hermana de Rodríguez, de 24 años, está afónica. Dice que es de tanto gritar este martes y de no haber dormido. Sobre las tres de la madrugada de este miércoles, después de que su hermano volviera a quedar ingresado, condujo hasta el juzgado de guardia de Valencia y denunció el trato que el hospital y la Consejería de Salud están dando a su hermano. Ambos organismos continúan sin ofrecer su versión sobre los hechos.