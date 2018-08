Casado acusa a Sánchez de pagar el apoyo en la moción de censura con beneficios a etarras

El presidente del PP, Pablo Casado, ha aprovechado este jueves un acto de homenaje a dos víctimas de ETA fallecidas en un atentado en Santa Pola en 2002, para cargar contra el Gobierno por el acercamiento a cárceles vascas de dos presos de la banda. "Nos vamos a oponer frontalmente al acercamiento de presos. No pueden contar con nosotros porque es una contraprestación a una moción de censura vergonzante", ha declarado, refiriéndose a "batasunos y el PNV".

Casado, que regresó el día anterior a España tras su viaje a Colombia, ha realizado una ofrenda floral en la plaza de la diputación de Santa Pola donde en 2002 ETA asesinó a una niña de seis años, Silvia Martínez, y un hombre de 57, Cecilio Gallego, con un coche bomba. "Hemos querido diferenciar una actividad de partido de lo que es la memoria de las víctimas. Queríamos unir nuestra voz a su dolor, pero también hacerlo coincidir con unas fechas en las que nos preocupa mucho la política antiterrorista que está planteando el Gobierno socialista. Pensamos que no cabe el acercamiento de presos ni beneficios penitenciarios para aquellos terroristas que no se han arrepentido y que no han colaborado en el esclarecimiento de los 300 crímenes que siguen impunes".

El presidente popular ha recordado la carta que el eurodiputado y expresidente del PP vasco Carlos Iturgaiz envió ayer al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusándole de "premiar a los verdugos y castigar a las víctimas" por conceder el tercer grado y acercar a cárceles vascas a dos terroristas que planearon matarle: Olga Sanz y Javier Moreno, que aseguró, no le habían pedido perdón directamente. Sanz disfruta del tercer grado desde que se lo concedió el pasado febrero el Gobierno de Rajoy. Moreno accedió al mismo el 30 de julio con la Administración socialista, pero con un informe favorable de la Junta de Tratamiento de la prisión hecho en abril, antes de la moción de censura. La pareja fue detenida en 1998 y se ha desvinculado de la banda.

"Nos parece muy lamentable que tenga que ser nuestro compañero Carlos Iturgaiz quien se tenga que dirigir al Ministerio del Interior para decir que no mientan, que a él no le han pedido perdón, que no se ha esclarecido el plan con el que quisieron asesinarle y que no han colaborado en resolver los asesinatos que sí perpetraron", ha declarado Casado.