Las comunidades autónomas no logran pactar el reparto de menores inmigrantes

La cita del Gobierno con las comunidades autónomas para tratar el fenómeno migratorio concluyó este lunes sin que se acordaran medidas concretas. De momento, no habrá una distribución más ecuánime de los menores extranjeros no acompañados entre los territorios. “Este tema hay que trabajarlo con más tranquilidad. Con cuidado y con cautela. Hay comunidades partidarias de establecer cupos, pero otras no”, dijo tras la reunión la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

En el encuentro tampoco se concretaron partidas de fondos específicas para aliviar la saturación que sufren algunas comunidades en su red de acogida, especialmente Andalucía, que tutela el 36% de los 7.145 menores que hay en España.

La financiación para ampliar la atención a niños y a adultos migrantes es irrenunciable para las comunidades, como han recordado varios consejeros. “Me encantaría tener un fondo sin fondo para poder ir sacado dinero para transferir a todo el mundo, pero en estos momentos estamos ejecutando un Presupuesto”, afirmó la ministra.

El Gobierno de Pedro Sánchez puede ayudar a las comunidades, a corto plazo, con parte de los 30 millones destinados para el plan de choque aprobado el pasado viernes para la atención de los migrantes, afirmaron fuentes del ministerio. Pero futuras partidas dependerán de los próximos Presupuestos. La tutela de un menor —extranjero o no— por la Generalitat Valenciana, donde cada niño cuenta con la asistencia de educadores, mediadores y técnicos en igualdad e integración, cuesta cerca de 150 euros por día, según fuentes autonómicas.

El secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós, ha celebrado la convocatoria de la reunión, que no se organizaba desde septiembre de 2015, pero ha pedido “algo más que buenas palabras”. Amorós ha afirmado que se marcha del encuentro, que ha durado casi cuatro horas, sin medidas concretas. “Estamos ante una situación muy grave, no es un tema de cantidades y sí de la vulnerabilidad de las personas que atendemos. Tenemos situaciones graves que necesitan soluciones inmediatas que no pueden resolverse con buenas palabras”, ha lamentado.

El secretario catalán también se quejó de la falta de información de los flujos de migrantes que reciben las comunidades. “No puede ser que aparezcan autocares con niños o que de furgonetas bajen cuatro o cinco chicos y que nos enteremos unas horas antes”, mantuvo. “Nos hace falta apoyo financiero. Hoy no se han querido abordar soluciones. Esto [la comunicación Gobierno-comunidades] no vale dinero. "Ser transparente es gratis, no cuesta nada”, concluyó. Valerio afirmó que desconocía algunas de las problemáticas que le han expuesto los consejeros y se comprometió a un ofrecer una “comunicación fluida y transparencia”.

A falta de acuerdos, la Conferencia Sectorial de Inmigración sí ha llegado a algunas conclusiones. Una de ellas es que debe actualizarse el registro que las comunidades tienen de los menores extranjeros no acompañado porque está desactualizado. “Los números no cuadran”, afirmó la ministra. Todas las comunidades, además, solicitaron que se revise el protocolo de atención a los menores extranjeros, aprobado en 2014, y que, como coinciden varios consejeros, no responde a las necesidades de integrarse en el mercado laboral de los jóvenes.

Tras el encuentro de este lunes Gobierno y comunidades participarán de una reunión monográfica sobre menores convocada para el 5 de septiembre por la ministra de Sanidad y Bienestar Social, Carmen Montón.