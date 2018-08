Más de 100.000 personas se han curado de hepatitis C desde 2015

Más de 100.000 personas se han curado en España de hepatitis C desde 2015, cuando se aprobó el plan para dispensar los nuevos medicamentos fáciles de administrar y de alta eficacia. Según los datos cerrados a 30 de junio que ha hecho públicos el Ministerio de Sanidad,en total se ha tratado a 113.147 personas desde el 1 de enero de 2015. Teniendo en cuenta que en el mismo informe se indica que la tasa de curaciones es del 95,2%, y ello independientemente del grado de afectación del hígado (la fibrosis) y de la cepa del virus de cada infectado (el genotipo), ello quiere decir que alrededor de 108.000 personas se han curadoEn promedio, en España han recibido esta nueva medicación 2,43 personas por cada 1.000 habitantes, según los datos del trabajo, que toma como base la población de 2014. Pero el propio informe muestra que hay grandes diferencias entre comunidades: de 3,21 personas por 1.000 habitantes la que más ha extendido los tratamientos, a 1,35 (menos de la mitad) en la que menos. El problema es que los datos del ministerio desglosan los valores autonómicos, pero no dicen a cuál corresponde cada cifra (simplemente, las llama 1, 2, 3...), por lo que no se puede saber si eso se debe a características demográficas o a cuestiones políticas.

Fuentes del ministerio han admitido que esta información se proporciona así, pero es la primera vez que se publica un informe con los datos desde que Carmen Montón (PSOE) sucedió a Dolors Montserrat (PP) al frente del departamento, por lo que no consta que se haya dado una instrucción concreta para que se haga así. No es el único caso en que Sanidad ha ofrecido datos facilitados por las comunidades sin desglosarlos por las autonomías. Lo ha hecho así durante 15 años con las listas de espera. Ello se debía a que los Gobiernos regionales, que son los que tienen los datos, pusieron como condición que el ministerio no revelara cuál lo estaba haciendo mejor y cuál peor. Sanidad no confirma que eso sea lo que ha sucedido en esta ocasión.

La hepatitis C es una infección que puede permanecer latente muchos años, por lo que el principal escollo para su erradicación es que hay muchos afectados que no saben que están infectados. El plan del Ministerio de Sanidad calcula que entre el 1% y el 2% de la población española (de 450.000 a 900.000 personas) personas tienen el virus. Si se toma una media de esas cifras como base (675.000), eso quiere decir que se ha curado alrededor del 15% de los infectados.

Pero un estudio de 2017 de la Sociedad Española de Patología Digestiva calcula que la tasa de infectados es del 1,19%, pero que, además, dos tercios no van a desarrollar la infección. Por lo tanto, las personas realmente afectadas por el viris serían, según estos datos, unas 250.000, descontando ya las 70.000 que para entonces habían recibido los nuevos tratamientos.

La extensión (prevalencia) de la infección disminuye por la curación de los afectados, pero también hay reinfecciones. Un reciente estudio del Grupo de Estudio del Sida (Gesida) ha calculado que un 0,21% de los consumidores de drogas inyectadas y un 5,93% de las personas que tienen sexo sin protección se reinfectan.