Bronca total por la integración entre Santamaría y Casado

Bronca total entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado hasta el mismo día en que debe aprobarse el nuevo comité ejecutivo del PP. Hasta tal punto se han roto los puentes que el entorno de la exvicepresidenta ha avanzado que se planta y que no acudirá a la primera cita presidida por Casado, que se celebra a las doce de esta mañana en Barcelona.

La negociación entre sus equipos duró ayer hasta bien entrada la noche y terminó mal, según confirmaron a EL PAÍS fuentes de ambas partes. Desde el equipo de la exvicepresidenta mantienen que el nuevo líder del PP "no sabe ganar" y ha hecho una oferta de integración que "no es digna ni seria". Desde el lado de Casado sostienen, no obstante, que les ofrecieron puestos a "nueve destacados" nombres de la lista de Sáenz de Santamaría y que seis habían aceptado y tres no. Los que no son Fátima Báñez, José Luis Ayllón, Íñigo de la Serna e Iñaki Oyarzábal. Y los que sí aceptaron, Alberto Nadal, Sofía Acedo, Yolanda Bel, Mari Mar Blanco y Sergio Ramos.

Fuentes próximas a Casado insistían anoche, en medio de las negociaciones, en que Santamaría y su equipo no entendían quién había ganado el congreso para elegir al sucesor del PP. Si quisieran, añadían estas fuentes, no tendríamos que añadir ninguno [próximo a la exvicepresidenta] al organigrama. El comité de dirección son puestos de confianza", añadían.

La negociación había empezado el miércoles con buenas intenciones y muchas ganas de vender unidad tras la bronca interna pero, al salir de la reunión con Casado, Sáenz de Santamaría añadió una petición que no había hecho al entrar. Quería, dijo, una representación "digna y proporcional" del equipo derrotado en el congreso. Casado y los suyos tardaron apenas dos minutos en asegurar que eso no ocurriría recordando el lema de la exvicepresidenta durante toda la campaña de primarias, el haber sido la lista más votada.Por la tarde empezaron a negociar en el Congreso dos representantes por cada uno: Báñez y Ayllón por parte de Santamaría y Teodoro García y Javier Maroto por parte de Casado. No fue bien. Siguió luego por teléfono. Y ha terminado en bronca absoluta esta mañana.

Ambos equipos tratan ahora de reconducir la situación. No parece fácil aunque Casado busca añadir algún nuevo nombre del equipo de Santamaría al nuevo organigrama.