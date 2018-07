El juez Pablo Llarena niega que la justicia esté politizada

El juez del Tribunal Supremo este miércoles Pablo Llarena en los Cursos de Verano de el Escorial. Jaime Villanueva | VÍDEO: EUROPA PRESS

El magistrado Pablo Llarena ha rechazado este miércoles que la justicia en España esté politizada, aunque ha admitido que la sensación extendida en la sociedad es la contraria. Llarena, que ha instruido durante nueve meses la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas catalanes, ha negado que el poder judicial “sea correa de transmisión de ninguna idea política”. “Niego que haya una justicia politizada. Hemos dado prueba de ello en los últimos 40 años”, ha añadido.

Llarena ha participado en una mesa redonda en El Escorial sobre política y justicia centrado en el papel de las asociaciones judiciales, un papel que, según Llarena, no está relacionado con la defensa de unas posiciones ideológicas sino del interés general de los miembros de la judicatura. El instructor de la causa contra el procés, que fe presidente hasta 2015 de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) la mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, ha separado el asociacionismo de la politización. “Para mi nombramiento como presidente en la Audiencia Provincial de Barcelona jamás me preguntaron mi ideología política. Y no conoceréis ni un juez que haya ejercido allí al que yo me haya dirigido para decirle cómo tiene que actuar”, ha afirmado Llarena.

Durante su intervención en la mesa redonda, organizada dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense, Llarena no se ha referido a la causa contra el desafío independentista catalán, pero sí ha sido preguntado en el coloquio posterior por cómo valora la situación judicial actual de los líderes separatistas. El magistrado ha eludido dar una respuesta y se ha limitado a afirmar que el procedimiento ya no está en sus manos. “La valoración que yo hago del procedimiento es la que está en mis resoluciones. La Sala es al que tiene que analizar ahora el material que les aporten las defensas y las acusaciones y ellos serán soberanos para llegar a una conclusión”, ha añadido.

El magistrado del Supremo ha asegurado que nunca en su carrera ha visto que un tribunal colegiado, ideológicamente plural, tomara una decisión asentada en criterios políticos. “No la he visto jamás ni la he sufrido nunca”, ha afirmado Llarena, que se ha referido también a la habitual critica que reciben las designaciones para puestos de relevancia, como las plazas de magistrados del Supremo, realizadas por el Consejo Judicial del Poder Judicial (CGPJ). Según el juez, no existe la politización que desde algunos sectores políticos se asegura que hay, pero es cierto que los nombramientos del órgano de gobierno de los jueces no tienen unos criterios de referencia. “No se sabe cuáles son los pasos que hay que dar en la carrera para llegar, por ejemplo, al Tribunal Supremo. Habría que identificar esos pasos”, ha afirmado Llarena.

El magistrado ha considerado que, no obstante, es positivo que haya un perfil plural en los órganos colegiados. “Evaluar cuál es el perfil ideológico de un juez al hacer determinadas designaciones no es una patología para la sociedad”, ha dicho. “Si la interpretación de una norma la hicieran solo magistrados de izquierda radical o de derecha radical esa interpretación no sería reconocida por toda la sociedad. Por lo que en los órganos colegiados se analizan los perfiles ideológicos, eso se hace en todos los países. Pero hay que hacerlo no desde el servilismo político sino de la forma de pensar de los jueces además de otros parámetros como la excelencia, la trayectoria, etcétera”, ha afirmado.