El Gobierno no descarta ahora proponer un nuevo sistema de financiación autonómica

El Gobierno parece que ya no tira la toalla y renuncia a que se apruebe un nuevo modelo de financiación autonómica. Esta es la conclusión que se obtiene tras la reunión que ha celebrado hoy en Moncloa Pedro Sánchez con el presidente de Asturias, Javier Fernández. “Pedro Sánchez considera imposible cerrar el modelo de financiación antes de las elecciones autonómicas del próximo año, aunque no lo descarta, pero va a seguir trabajándolo y ver si es posible cerrarlo, ya que si se agota la legislatura, que no lo sé, puede hacerse”. Esta declaración del presidente asturiano tiene relevancia toda vez que el presidente del Gobierno había expresado la imposibilidad de que hubiera un nuevo modelo de financiación, caducado desde hace cuatro años, por falta de tiempo.

Después de la reunión que se celebró la semana pasada del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el discurso del Gobierno ha variado sensiblemente y ya no lo ve tan imposible. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que se reunió este pasado lunes con Sánchez, le pidió que se intentara cerrar un nuevo modelo y que los trabajos continuaran. Estos no han parado y tras muchas reuniones de técnicos, aportados por las comunidades autónomas, ahora se vive un cierto relanzamiento en la tarea de tratar de llegar a un acuerdo dentro del Consejo de Política Fiscal.

Las dificultades son máximas por cuanto que cada comunidad autónoma tiene sus propios problemas y cada cual propone un sistema de financiación diferente. El presidente asturiano defiende, y así lo ha hecho hoy ante Sánchez, que se tenga en cuenta los costes de los servicios y, por tanto, que se aplique el cálculo de las necesidades del gasto. Otras comunidades, las más ricas, parten como criterio a tener en cuenta, de la capacidad fiscal de cada una.

El Gobierno aún no ha dado su versión sobre si al menos va a intentar llegar a un acuerdo, pero en todo caso su compromiso es de que el marco sea multilateral como hoy mismo se ha comprometido Pedro Sánchez con el presidente asturiano. Si esto es así el jefe de Gobierno habrá variado su criterio respecto a la imposibilidad de abordar en esta legislatura el modelo autonómico. Aun así, las dificultades son máximas y aunque se reanuden los trabajos desde los partidos políticos se reconoce que a menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas es prácticamente imposible que el PP y el PSOE lleguen a un acuerdo sobre financiación autonómica. En este mismo marco debe formalmente también negociar el Gobierno de Cataluña al pertenecer al régimen común pero de momento el Ejecutivo nacionalista rehúsa participar en foros multilaterales.

Durante algo más de hora y media Pedro Sánchez y Javier Fernández han trabajado sobre las demandas del presidente asturiano para su comunidad. Los problemas que surgen de la demografía asturiana, las infraestructuras pendientes, el sistema de financiación y las dificultades de prescindir del carbón han sido los temas tratados. La reunión ha sido “muy positiva”, según Fernández, que mantiene relaciones distantes con Pedro Sánchez desde el conflicto interno que vivió el PSOE y que dividió profundamente a esta organización de la que Fernández estuvo al frente como presidente de la gestora que condujo a las primarias que ganó Sánchez frente a Susana Díaz y Patxi López.