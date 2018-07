Susana Díaz pide al PP “que no se tire al monte” y sea responsable con España

Pedro Sánchez y Susana Díaz, reunidos este lunes en el Palacio de la Moncloa. En vídeo, declaraciones de la presidenta andaluza. JAIME VILLANUEVA / VÍDEO: EUROPA PRESS

Todo ha sido armonía y cordialidad en la reunión que han mantenido durante dos horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. La líder de los socialistas andaluces se va de Moncloa con el compromiso de Sánchez de poner en marcha inversiones atrasadas y, sobre todo, el reconocimiento de que Andalucía está infrafinanciada. Según sus cuentas, cada andaluz recibe 800 euros menos al año de media que cualquier otro ciudadano español.

"Confío en que el PP no se tire al monte, sea responsable con España, y apruebe la flexibilización en el pago del déficit que nos permite la Unión Europea”, ha demandado la jefa del Gobierno andaluz. El caballo de batalla de los presidentes socialistas va a ser la aprobación en el Congreso y en el Senado de la senda de déficit, que permitirá repartir entre las comunidades autónomas mayores recursos.

A Andalucía esa flexibilización le permite contar con 350 millones de euros que, unidos a los 150 de devolución por cantidades a cuenta, supondrían 500 millones. Nada de esto ocurrirá si el PP hace firme su intención inicial de no aprobar esa senda de déficit, como ya ha adelantado el presidente de este partido, Pablo Casado.

“Confío en que las comunidades autónomas del PP no se opongan a aceptar estas cantidades para la sanidad, la educación, la dependencia… sería irresponsable que votaran que no para hacer daño a un gobierno de otro color aunque el daño se lo hacen a los ciudadanos”, ha sentenciado la jefa del Gobierno andaluz.

Estas cantidades, que no verán la luz si el PP no quiere, serían “el oxígeno”, según expresión de Díaz, que llegaría a las comunidades toda vez que Pedro Sánchez renunció a poner en marcha un nuevo sistema de financiación autonómica por falta de tiempo. No ha querido Susana Díaz responder directamente a esta afirmación rotunda que hizo Pedro Sánchez, sino que se ha quedado en que de inmediato un grupo de trabajo empezará a elaborar las bases del nuevo modelo de financiación. No se ha puesto fecha ni calendario de cuándo podría estar terminado el trabajo, por lo que muy bien podría ser pasada esta legislatura. Aun así Susana Díaz ha asegurado que, si el PP impide que se apruebe la senda de déficit, pedirá al Gobierno de Sánchez esos 500 millones.

Con fuerza se ha aferrado Díaz a que su reunión en Moncloa era para hablar de Andalucía, y así no responder a otras cuestiones como si va a adelantar las elecciones en su comunidad o qué le parece la polémica por el viaje del presidente del Gobierno a Castellón en un avión oficial, para asistir al Festival Internacional de Benicàsim tras mantener dos breves reuniones de trabajo.