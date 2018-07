Casado ve este miércoles a Santamaría y lleva a Barcelona su primer comité ejecutivo

El nuevo presidente del PP, Pablo Casado, se reunirá con Soraya Sáenz de Santamaría este miércoles para hablar de la integración de la lista que perdió en el congreso del pasado fin de semana y convocará al día siguiente, jueves, y en Barcelona al comité ejecutivo con la nueva estructura orgánica del partido. Antes también tiene previsto verse con Mariano Rajoy y quiere buscar un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le ha felicitado por teléfono por su nombramiento.

Casado ha explicado en una entrevista en la cadena Cope que al trasladar el comité a Barcelona quiere lanzar un mensaje "inequívoco" de que el partido que ahora lidera dará la batalla en Cataluña. En las últimas elecciones autonómicas el PP no logró los votos suficientes para tener grupo parlamentario. Aún no ha decidido quién será su nuevo secretario o secretaria general porque quiere hablarlo "con el resto de candidaturas" que se presentaron a las primarias, pero ha admitido que no puede ser alguien próximo a Santamaría porque ese nombre tiene que salir de la lista que llevó al cónclave del PP el pasado sábado, cubierta íntegramente por sus apoyos y los cospedalistas. Casado ha dicho que quedan puestos "por debajo", pero ha insistido en que los organigramas ya no son "tan importantes".

Ideario

"La gente está esperando una agenda reformista liberal conservadora. Es mi compromiso y lo llevaremos a cabo", ha añadido posteriormente en Esradio. El nuevo líder del PP ha propuesto medidas como regresar a la ley del aborto de 1985, endurecer la respuesta del Código Penal al independentismo y reformar la ley electoral "para no depender de nacionalistas y partidos minoritarios". Casado ha explicado que "comparte" mucho con Ciudadanos, y espera que la relación con ellos "sea buena", aunque su "proyecto está más definido ideológicamente" y confía en recuperar los votos del electorado que tradicionalmente apoyaba al PP y se pasó al partido de Albert Rivera.

El nuevo presidente de los populares ha prometido hacer una oposición "firme" al Gobierno de Sánchez. "No vamos a ser la muleta de ningún gobierno que está desmontando las reformas que hicimos ye evitaremos que se echen en brazos de independentistas y batasunos", ha añadido.

Casado, que ha concluido en Onda Cero su primera ronda de entrevistas, ha insistido en el proyecto del PP para reformar la ley electoral. "Debe gobernar la lista más votada", ha dicho. La candidatura de Santamaría le afeó durante la campaña y hasta el mismo día del congreso que no se hubiera integrado en su lista después de que la exvicepresidenta ganara la primera ronda de las votaciones de primarias.