Una pasarela y el particular Ventorro de Santander

Los agentes trasladan el cuerpo de la sexta víctima del derrumbe de una pasarela en Santander, hallado el jueves.

Todo lo público falló en el derrumbe que causó la muerte de seis jóvenes; la lucha entre administraciones ya ha empezado

Todos los que nacimos en costas bellísimas, pero bravas y escarpadas, tenemos seguramente algún muerto entre las rocas. En esos acantilados de Santander donde estos días han fallecido seis personas murió un buen amigo de la niñez, Javi Lastra, pura sonrisa perdida entre las olas. No fue el único. El paseo junto al faro de cabo Mayor deja otros monolitos de recuerdos aciagos de una zona peligrosa, especial, ansiada por muchos que han arriesgado y perdido.

A menudo camino por ahí. Lo hacemos todos los amantes de unas playas escondidas entre rocas que no están en la órbita del turismo y que por eso mantienen la atracción de lo oculto, lo salvaje, el prado mezclado con la roca y con el mar. También mis hijos han caminado conmigo por esa pasarela letal.

Por ello, la muerte de estos seis veinteañeros que celebraban el fin de curso duele demasiado. Se pudo evitar. Ellos no hacían deporte de riesgo, solo caminaban por una senda conocida y oficial.

No sabemos cuántos valencianos pudieron salvarse en la dana si la autoridad no hubiera estado entretenida en El Ventorro, sino ordenando las alertas que hubieran recortado el desastre. Pero sí sabemos cuántos pudieron salvarse en la pasarela letal de Santander si lo público hubiera funcionado: el 100%. Los seis.

Y es que todo falló en el particular Ventorro de Santander, salvo un vecino ejemplar que hoy carga con el lamento de haber avisado al 112 sin que sirviera para nada. Según las investigaciones y tras recibir esa llamada, el Centro de Atención de Emergencias de Cantabria trasladó a la Policía Local un mensaje muy claro: “El puente de madera está roto y el que pase por encima se puede caer a las rocas”. No se hizo nada. Como si llamáramos a los bomberos ante un fuego y estos decidieran no acudir.

Tampoco funcionó la única herramienta posible que siempre tenemos a mano: la prevención, el mantenimiento. La pasarela estaba descuidada y, cómo no, la lucha de competencias ya ha empezado. La senda costera en cuestión fue iniciada tras un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Santander, pero se paralizó ante las protestas vecinales y hoy son tres administraciones quienes comparten la responsabilidad, según ha dicho el secretario de Estado, Hugo Morán: ministerio, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento. La concejal municipal, sin embargo, solo culpa al Gobierno central.

¿Solo el pueblo debe salvar al pueblo? El lema repugna y desengañémonos: un vecino solo no puede evitar un drama. Ojalá la última etapa que nos queda, la de la justicia, funcione como está funcionando en Valencia.