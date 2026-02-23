Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
EDITORIAL

Juicio a las redes sociales

Las iniciativas judiciales en EE UU contra las grandes tecnológicas sobre la adicción de sus productos puede reforzar su regulación

Zuckerberg, el miércoles tras testificar en el juicio en Los Ángeles. Damian Dovarganes (AP)
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El pasado miércoles, Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta (la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp) declaró como testigo frente a un jurado del Tribunal Superior de Justicia del Condado de Los Ángeles (California). Lo que se juzga es si las redes sociales son productos que generan adicción y, en consecuencia, han causado daño a personas y familias. Es un caso diseñado para crear jurisprudencia, explícitamente inspirado en demandas similares contra la industria del tabaco —conocedora de los efectos nocivos de sus productos—, y que, si tiene éxito, puede suponer indemnizaciones milmillonarias y cambios sustantivos en cómo funcionan las redes sociales comerciales. Lo que ocurre estos días en esa sala californiana, por tanto, tiene trascendencia mundial.

La denunciante en este caso, K. G. M. , tiene 20 años y es usuaria de redes desde la infancia. Según relata, ha sufrido depresión, ansiedad y problemas de dismorfia corporal. Para sus abogados, plataformas como Instagram están pensadas para prolongar el tiempo de uso y, de ahí, a la adicción, que lleva al bullying, al acoso sexual y hasta al suicidio. La acusación se centra en el diseño de las aplicaciones, no en el contenido, que en Estados Unidos está fuertemente protegido por la Primera Enmienda y la Ley de Telecomunicaciones.

Ante el jurado, Zuckerberg defendió que su empresa actúa con buena fe y responsabilizó a la demandante de violar los términos de uso de Instagram por abrir una cuenta con nueve años. Desde 2019, la edad mínima se sitúa en 13 años, aunque el 30% de los usuarios en Estados Unidos, alrededor de cuatro millones de menores, tienen entre 10 y 12. “Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”, reconoció Zuckerberg.

Los balones fuera de Zuckerberg responsabilizando a los menores pueden ser una estratega de defensa efectiva, pero no contribuyen a la confianza en Meta y en sus productos. Recuerdan exactamente a la defensa de la industria del tabaco en su día. Hay que recordar que si un menor miente sobre su edad para comprar alcohol, por ejemplo, el vendedor sigue siendo responsable.

No es la primera vez que las redes sociales se someten al escrutinio judicial, pero sí es la iniciativa mejor organizada y que puede tener efectos más profundos. La documentación que se obtenga, más las declaraciones de los directivos de estas empresas, permitirán conocer cuánto saben realmente las grandes tecnológicas de los efectos nocivos de sus creaciones. No hace falta demostrar que las grandes tecnológicas venden a los ciudadanos (especialmente a los menores) un producto adictivo a sabiendas para tomar la iniciativa de controlarlas más seriamente, pero, desde luego, reforzará las decisiones políticas en esa dirección.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
El conocimiento es poder. Empieza a crecer hoy.
cursos
Prepárate para los retos del mundo profesional.
cursos
Descubre nuevas oportunidades para tu futuro.
cursos
Haz que tu CV destaque. Empieza tu formación hoy.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_