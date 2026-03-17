Las Fallas cumplen una década como Patrimonio de la Humanidad

13 fotosFallasLas Fallas cumplen una década como Patrimonio de la HumanidadLos mejores monumentos y escenas de la fiesta del fuego en València Mònica TorresValencia - 17 mar 2026 - 11:57CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLa falla de Convento Jerusalén-Matemático Marzal, ganadora de la sección de Especial este 2026. Su título: 'Redimonis! Quin és el teu preu?' (¡Redemonios! ¿Cuál es tu precio?), del artista David Sánchez Llongo. Monica TorresLa falla Na Jordana, que ha conseguido el tercer premio de la sección de Especial, con su lema 'Passions a la deriva', obra del artista Mario Gual, y el único monumento de la ciudad que incorpora la tecnología de realidad aumentada. Monica TorresDos jóvenes falleras charlan en las calles de Valencia.Monica TorresEl portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, representado por un ninot en una de las fallas de València.Monica TorresEl presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, representados en una de las fallas.Monica TorresUn puesto de comidas este lunes en Valencia. En la imagen, la preparación de un arroz al horno. Monica TorresValencia ha amanecido con los cientos de monumentos falleros ya montados y listos para ser consumidos por el fuego el próximo día 19 de marzo. Monica TorresEl expresidente de Venezuela Nicolás Maduro encerrado en una jaula en la ganadora es representado en una de las escenas de la falla de Convento Jerusalén.Monica TorresEl presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, representado como Papá Noel este lunes en uno de los monumentos falleros. Monica TorresEl primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (d), el presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), y el exmandatario venezolano, Nicolás Maduro, representados como los tres Reyes Magos en una de las Fallas.Monica TorresEl primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Donald Trump y el mandatario Chino XI Jinping, retratados por 'ninots' en la falla Na Jordana, en pleno barrio del Carme. Monica TorresDos figuras representan a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox Santiago Abascal. Monica TorresCharles Chaplin protagoniza la falla municipal de València, de contenido antibelicista, diseñada por José Santaulalia y materializada por su hermano Alejandro Santaeulalia. Tiene una altura de 27 metros. Monica Torres