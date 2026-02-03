Política del interés propio

Otra vez más, se propone un proyecto de revalorización de las pensiones y es rechazado. La oposición se niega a buscar un término medio, mientras que el propio Gobierno sigue proponiendo decretos que saben que no se llegarán a aprobar. El perdedor claro: los ciudadanos. Se trata de un parlamento no dispuesto a velar por su ciudadanía. En la política se debe pactar, razonar, discutir y ante todo negociar, pero nunca cerrar la puerta directamente en defensa de la percepción pública de su propio partido. Eso no es política. Pese a que algunos defienden cambios más radicales, habrá que empezar por lo templado y lo común, sacrificando algunos de los objetivos propios.

Juan Salvador Agüí Santamarta. Madrid

Cómo quieren que lo hagamos

No sé cómo quieren que nos jubilemos a los 67 si a los 52 somos demasiado mayores para el sistema. Cuento mi experiencia: me seleccionan para una formación sin remunerar que yo, generosamente, acepto. En la primera semana hacen una prueba de conocimientos adquiridos y se “caen” dos personas. Seguimos otras 12 personas y, el último día, una hora antes de que termine la formación, en otra prueba de esas, nos “caemos” otras dos personas. Le pregunto a quien nos evaluaba y nos dice que no hemos pasado la prueba y una serie de frases manidas sin ningún sentido. ¿La verdad? La verdad es que la primera semana descartaron a las dos personas más mayores de la formación y la segunda semana a las dos siguientes por edad. Es un abuso, y mi enfado es fruto de un buenismo que no se merece ninguna empresa.

Montserrat Seoane Doldán. A Coruña

Los incendios se apagan ahora

Esta primavera lluviosa se ve preciosa desde la carretera: el monte verde y los bordes de caminos cubiertos. Pero quienes trabajamos en el campo leemos la otra cara: ese pasto que hoy brilla es el combustible de mañana si llega un verano seco. El año pasado lo vimos con crudeza. La prevención no empieza cuando suena la sirena: empieza meses antes, con territorio manejado. Si queremos reducir incendios, apostemos por control inteligente: ventanilla única, digitalización que funcione, criterios homogéneos y control por riesgo. Menos papeleo, más territorio vivo.

Mariano Gómez Colmenarejo. Córdoba

La cocina de nuestras abuelas

Pasta sin trigo. Yogur de proteínas. Lasaña sin gluten. Brownie sin azúcar. Sin chocolate. Sin huevos. Sin horno. Sin nada. Llevamos años viendo cómo recetas insípidas se cuelan en nuestras cocinas, productos “sanos” que muchas veces son solo ultraprocesados con otra etiqueta. Le tenemos miedo a los guisos, a la grasa, a los fritos y a los platos de siempre. Y el problema no es querer comer mejor, sino dejar de disfrutar de una gastronomía tan rica como la nuestra sin sentir culpa en cada bocado. Las recetas de nuestras abuelas no desaparecerán solo porque no sepamos hacerlas, sino porque hemos aprendido a desconfiar de ellas. Y con ellas, se va también parte de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra tradición.

Xulia Vicente Vaquero. Madrid