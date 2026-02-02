La vida cuando llega el cáncer

Cuando te diagnostican un cáncer, tu vida se detiene, comienza entonces una experiencia física y psíquica muy difícil de asimilar. Es una enfermedad complicada de entender por los demás, por lo que la vives de una manera íntima, solitaria, que te lleva a reflexionar sobre el valor de tantas cosas como el de contar con una sanidad universal, una atención pública adecuada que te ayuda a sobrellevar parte del miedo, porque sabes que las necesidades de diagnóstico, tratamiento, intervención, hospitalización, cuidados, curas y apoyo están cubiertas. Y el valor humano que descubres en la profesionalidad y empatía de todo el personal sanitario que te atiende, fundamental para tu tranquilidad y seguridad durante en el proceso y la recuperación.

Natalia Roig Santos. Toledo

Regularizar e integrar

Hay un perfume raro flotando en casi todos los discursos sobre migración. Se habla de regularizar —y conviene decirlo claro, es un avance necesario y valiente—, pero a menudo con guantes. Regularizar para ordenar, para encajar, para colocar a cada cual en su estantería social, en formato mínimo y agradecimiento obligatorio, no para integrar. Se presupone, sin rubor, que la persona migrante es fuerza antes que cabeza, manos antes que criterio, músculo antes que talento. Como si cruzar fronteras borrara la inteligencia, la experiencia o la aspiración legítima de ocupar también puestos ejecutivos. Escasean los discursos que reconozcan trayectorias y fomenten la educación y el acompañamiento. Integrar no es solo dar empleo: es abrir 360° las oportunidades que no tuvieron.

Jesús Sánchez Soro. Cortes (Navarra)

Europa

Si la Europa contemporánea nació de la revolución inglesa en lo económico, la rusa en lo social y la francesa en lo político, la defunción de cada una de esas almas tiene verdugos concretos. La inglesa murió cuando el atlantismo nos hizo traicionar el espíritu de protagonizar transformaciones industriales, haciendo depender nuestra producción de un tecnofeudalismo que hoy reclama vasallaje. La rusa, cuando el individualismo neoliberal fue borrando las estructuras colectivas que construyeron los derechos públicos, anulando nuestra cohesión organizativa. La francesa, ahora que los posfascismos traen la contrarreforma de una Ilustración oscura que quiere dejarnos a merced de los tiranos de aquí y de allí. Las veleidades de Trump con Groenlandia nos han hecho despertar del letargo de la dependencia militar, pero defender Europa implica revertir la destrucción de su significado.

Daniel Barroso Domínguez. Madrid

Fiel a sus principios

Me uno a los que han felicitado a David Uclés por la decisión de retirar su nombre del cartel de unas jornadas relacionadas con la contienda española, en las que participaban José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. Vivimos tiempos en los que se valora la búsqueda de fama y reconocimiento público por encima de cualquier otra consideración. Por eso, por haber sido coherente y fiel a sus principios morales, Uclés y todos los que, tras él, han tomado su misma decisión, merecen el elogio de los que habríamos actuado como ellos.

Enrique Chicote Serna. Madrid