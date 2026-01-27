Una profecía para el futuro de Europa

Dentro de tres años, el ‘telón de acero’ evocado por Goebbels en 1944 y retomado por Churchill en 1946 volverá a caer sobre un continente que habrá dejado de existir

Permítanme hacer una profecía. Dentro de tres años, el telón de acero evocado por Goebbels en 1944 y retomado por Churchill en 1946 volverá a caer sobre Europa, que habrá dejado de existir tras haber dedicado sus fuerzas a advertencias y normas. Siempre ocurre así y, al menos en este campo, la ciencia humana puede basarse en reglas ciertas.

En 1812, Talleyrand se preguntaba qué podía empujar a Napoleón hacia Rusia, rompiendo un equilibrio milenario que llevó, en 1814, al zar Alejandro a París junto con los demás vencedores. Desde entonces, Rusia no ha esperado otra cosa que volver a París, o al menos a Berlín, y lo consiguió muy bien en 1945, apoderándose de la mitad de Europa, a diferencia de lo que había ocurrido en 1815, una vez más gracias a las artes de Talleyrand.

Y desde 1917 había entrado en escena el otro imperio, Estados Unidos, que con pocos gastos en soldados se arrogó, gracias a los puntos del presidente Wilson, que invocaban la autodeterminación de las naciones, la desintegración de ese complejo multiétnico y multinacional que era Europa, y además causó injusticias, porque dejó el Tirol del Sur a los italianos como consuelo. Pero no olvidemos que fue sobre la base de la autodeterminación de los pueblos que Hitler justificó la ocupación de los Sudetes en 1938, así como la anexión de Austria.

Esa potencia joven e inexperta, pero ávida de conquistas (Filipinas y Cuba las había tomado en 1898, en contra de la autodeterminación) era el reflejo invertido de la antigua y enorme potencia, Rusia, con una profundidad estratégica que la hacía invencible. Esta última se derrumbó cuando los primeros soldados estadounidenses desembarcaron en Francia, salvando a las potencias occidentales de una derrota inevitable frente al poderío alemán (Austria-Hungría, Italia y Turquía ya se habían derrumbado y no contaban para nada, los vencedores habrían sido los alemanes).

En la Segunda Guerra Mundial, un líder de una potencia ya decadente, Churchill, trazó con realismo (y al parecer con un lápiz mojado en Burdeos) la división máxima de Europa en dos, esperando en su corazón que los estadounidenses llegaran a Berlín, lo que no hicieron para no perder hombres y porque ya no tenían un presidente en activo: Roosevelt murió en vísperas de la batalla de Berlín y ya en Yalta estaba débil.

Ahora pregunto a todos, y en primer lugar a los gobernantes de Europa: ¿creen que, entretanto, la humanidad se ha vuelto buena? Nada lo indica, ni un solo acontecimiento posterior a la rendición de Japón ha respondido a los infantiles propósitos de la ONU, ni a las acciones de la OTAN, que han protegido los intereses estadounidenses, no los europeos, tal y como ocurrió al otro lado con el Pacto de Varsovia (buena elección, esa ciudad destruida primero por los alemanes y luego por los rusos).

Y si la humanidad no se ha vuelto buena, ¿creéis que en el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia (con China mirando porque solo tiene que ganar, le bastará con recuperar Taiwán mientras el mundo mira hacia otro lado) no acabará exactamente como en 1945, con Europa bajo dos amos, uno de los cuales, el estadounidense, se ha vuelto tan totalitario como el ruso (no olvidemos la amenaza de Trump de castigar a quienes lo critican).

¿Qué hacer entonces? Por favor: nada de llamamientos, nada de flotas inútiles, nada de amenazas ridículas ni sanciones que no tienen ni tendrán nunca la fuerza del bloqueo naval de Inglaterra contra Napoleón, porque Europa en este momento, políticamente, es mucho menos que una expresión geográfica, como diría Metternich: es un pueblo disperso, como diría Manzoni, que añadía “que no tiene nombre”. Ahora tiene nombre, pero es solo, como en una vieja película, palabrería y distintivo.

Lo que hay que hacer es obvio. Formar un ejército común, lo que también significa un verdadero gobierno con un verdadero líder con plenos poderes en caso de guerra (quienes temen los plenos poderes los aceptarán de Trump o de Putin). ¿Con qué dinero? Ya lo he repetido miles de veces: con la web y el capital digital, un recurso que todos producimos y que Europa, a diferencia de los imperios, no utiliza. Somos un continente de viejos, de privilegiados, a veces de holgazanes, y ninguno de nosotros, hoy más que en 1939, tiene intención de luchar. Utilicemos entonces el enorme capital que el registro de nuestra forma de vida produce en la web para encontrar los recursos que nos permitan infundir miedo, es decir, para existir.

Debemos ser capaces de crear este poder de disuasión obteniendo de estos recursos la fuerza para tener un control informático y militar de un territorio que, tras haber sido atravesado por guerras durante milenios, ha encontrado la paz a costa de reducirse a la paz de los cementerios o de la esclavitud. Sé que mis palabras son fuertes, pero lo que está sucediendo ahora es mucho más fuerte.