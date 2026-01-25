Apoyo al comercio local

Cierra la famosa librería Tipos Infames en Madrid, pero no es la única. También lo acaba de hacer La Madriguera en Gijón. Es algo que ocurre igualmente con otro tipo de negocios, y a todos nos da mucha pena y grupos de gente aplauden a la puerta en el momento que bajan la persiana por última vez. Pero, si nos da tanta pena, si es noticia y sale en los medios ¿por qué dejamos que cierren? ¿Por qué lo permitimos? Se menciona la gentrificación, pero la verdadera culpa es de todos nosotros, de los consumidores. Y de la facilidad. Porque resulta demasiado fácil y más barato comprar en AliExpress en Temu que bajar a la ferretería de tu barrio, a la droguería de la vuelta de la esquina o a la librería del final de la calle. También es muy fácil echarle la culpa a los gobernantes, sean de aquí o de allí, o a la persona que viene de otro país a buscarse la vida. También es muy fácil llamarse patriota y llevar pulseritas. Fácil es decir alto y claro que amas a tu país. Apoyar sus pequeños negocios y la economía local, en cambio, parece que no era tan fácil.

Antonio Muñiz. Oviedo

Silencio

Un amigo me contó que un familiar suyo, ya anciano, decidió no volver a hablar nunca más y así lo hizo hasta que murió. Me sorprendió su fuerza de voluntad para no articular palabra en sus últimos años de vida, resistiéndose a la tentación de devolver un saludo u opinar sobre, yo qué sé, Groenlandia y su estratégica ubicación coronando la bola del mundo según se mira desde Alcorcón hacia el Norte. Entonces —esto sucedió antes del surgimiento de las redes sociales—, me pareció ridícula esa decisión de pasar por el mundo sin hacer apenas ruido. Ahora pienso que ese anciano intuyó de alguna forma lo que se avecinaba y su silencio voluntario era el legado que quería dejar al mundo. Una gran lección que, por desgracia, nadie escuchó, como demuestra la abundancia de expertos en vibraciones de trenes que estamos padeciendo en los últimos días.

David Martínez Pradales. Alcorcón (Madrid)

Ética sanitaria

Ante la noticia sobre la reutilización de los catéteres de un solo uso por algunas empresas, como Ribera Salud, para aumentar beneficios, me surge una duda: ¿Qué ocurre con el juramento hipocrático de los médicos que se prestan a un fraude que pone en riesgo la salud de los pacientes? ¿Seguirán ejerciendo como si no hubieran traicionado su propia ética?

Ricardo López Piñuela. Madrid

Matriarcado

El pasado lunes, mi abuela hubiese cumplido 100 años. Me enseñó el valor de lo útil; por eso me regalaba paraguas y pijamas calentitos. Porque quien te quiere bien te guarda del agua y del frío. Me compraba café molido y azúcar cada semana, para que mi casa siempre tuviese apaño por si tenía visita. Me llevaba al autobús, me peinaba la coleta bien estirada y me cocinaba los macarrones con más amor del mundo. Leía La dama de las camelias en bucle y los papelitos del calendario de taco. Olía a jabón, a colonia Royale Ambree. A mi madre y a mí nos queda su nombre y el legado del matriarcado silencioso que enseñan las abuelas como ella. Benditos 100 años; oigo tu risa en el cielo.

Bárbara Oriola Muñoz. Valencia