Especies carroñeras que acechan en la tragedia

Las causas del terrible accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) se sabrán y eso quiere decir que aún no se saben con certeza. Se sabrán porque un país moderno no se puede permitir que sus ciudadanos mueran en un trayecto de tren y porque los medios de comunicación serios presionarán e investigarán para conocer los motivos: ya lo han hecho en el pasado con otras catástrofes y esa es la única forma de evitar que una tragedia vuelva a repetirse. Pero como ya es costumbre, los patrioteros de guardia ya han desplegado una colección de bulos, conspiraciones y contradicciones, arrimando la desgracia a su sardina. Por ejemplo, vinculando el siniestro a sus mantras, filias y fobias de siempre.

Según Vox y parte de sus acólitos, el accidente obedece a que el dinero recaudado con los impuestos de todos los españoles se regala a países como Marruecos o Uzbekistán para que -ellos sí- mejoren sus estructuras ferroviarias. Incluían sus tuits un recorte deliberado de la nota oficial que informaba de un acuerdo del Consejo de Ministros para conceder a ambos países 247 millones “para mejoras en sus trenes y tranvías”. La tijera, arma de manipulación masiva en tiempos donde la demagogia y la desinformación se sirve en mensajes simplistas de 140 caracteres, sirvió para omitir, en este caso, que se trataba de un “crédito” con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) y supeditado a que empresas españolas resultaran “adjudicatarias en la licitación”. Sin embargo, en su primera rueda de prensa tras la tragedia, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, declaró: “Antes de financiar infraestructuras en el extranjero, hay que garantizar que ningún español ponga su vida en peligro”.

Al contrario que el resto de partidos, Vox decidió mantener la campaña electoral aragonesa. La cuenta del partido en la comunidad difundió un vídeo grabado en Caspe (Zaragoza) que enfoca a inmigrantes en la localidad mientras Samuel Vázquez, portavoz de la formación ultra para asuntos de Seguridad, acompañado por el candidato, Santiago Nolasco, dice: “Nos hemos dado un paseo y lo que hay son grupos de jóvenes en edad militar y en actitud vigilante en cada esquina. Jóvenes que no son nuestros jóvenes”. También se le oye decir en el vídeo que el hecho de que los vecinos no se acerquen a ellos (los políticos) es la prueba de que “tienen miedo”.

Por una vez, la etiqueta #soloquedaVox, con la que miembros y simpatizantes del partido suelen concluir sus tuits propagandísticos, era cierta. Fueron ellos los únicos que no se sumaron al luto oficial por el que se suspendieron el resto de actos de campaña. Curiosamente, muchos de los que no estaban dispuestos a respetar el duelo por las víctimas del accidente se apresuraron a señalar a una presentadora de TVE, Lourdes Maldonado, por “sonreír con la tragedia ferroviaria”. En realidad, se trataba de otro ejercicio de malintencionada tijera porque en el vídeo completo se observa que sonríe porque en un momento de la conexión telefónica con un vecino de Adamuz, este, deseoso de colaborar con la información de lo ocurrido, interrumpe la entrevista para preguntar a un afectado si también quiere hablar con la periodista.

Por su parte, Federico Jiménez Losantos despertó a sus oyentes resucitando una vieja conspiración: “Se está haciendo lo que no se hizo con los trenes del 11-M. Nadie ha quemado las pertenencias de las víctimas. Nadie ha destruido esas pruebas. Lo que se hizo el 11-M, que básicamente fue cambiar la escena del crimen para no investigarlo. Y no se investigó porque a Zapatero le convenía, llegó en los trenes de cercanías”. Ya lo dice el refranero español, que tiene definiciones precisas para todas las especies, las cazadoras y las carroñeras: cree el ladrón que todos son de su condición.