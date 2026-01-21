Los que explican las tragedias mientras ocurren

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

El cancelado cómico Louis C. K. tiene un monólogo sobre los aviones que también valdría para la alta velocidad. Parodia a los que se quejan (nos quejamos) de lo incómodo que es volar: “Pero vamos a ver, idiota: estás suspendido a 10.000 metros en un misil que te lleva de punta a punta del continente en lo que dura una siesta y una película”. Estás en un milagro tecnológico que ni Julio Verne concibió —viene a decir—, y tú te quejas de la marca de cacahuetes que te sirven.

Mea culpa. Vivo en un país transformado por la red de trenes de alta velocidad, otro milagro tecnológico que permite saltar de punta a punta de la Península como quien coge el metro. España se ha empequeñecido para un montón de ciudadanos a los que ha cambiado la vida y ha permitido ampliar horizontes y negocios. Pero yo me quejo de la marca de cacahuetes. Y de los retrasos, y de la megafonía, y de los asientos, y de prácticamente todo. Viajamos sonámbulos y con legañas: el asombro se nos curó a los cinco minutos de subirnos por primera vez a un AVE.

Como acostumbramos a unir los acontecimientos como causas y consecuencias, muchos han relacionado la incomodidad y los desajustes de la red ferroviaria con la inevitabilidad de un accidente como el de Adamuz. No les pilla por sorpresa, dicen. Era cuestión de tiempo, rematan, filosóficos. Son personas a las que nada sorprende. Nacieron con explicaciones para todo, ven venir las tragedias que hielan el alma de los demás y la dejan helada mucho tiempo. Qué pena que su clarividencia solo se exprese cuando los trenes ya han descarrilado. Qué pena que nunca usen su talento para conectar antecedentes y consecuentes antes de que los servicios de emergencia empiecen a sacar cadáveres de los hierros doblados.

Qué sé yo. A lo mejor hay una relación entre mis quejas por la marca de cacahuetes y la tragedia de Adamuz, pero de momento es imposible saberlo, y quien relaciona el tedio sonámbulo del viajero que gruñe por el traqueteo que no le deja sestear con la catástrofe del domingo lo hace de mala fe, uniendo puntos mediante líneas tan retorcidas como los raíles tras el accidente. Se sabrán las causas, y la justicia decidirá sobre los culpables, si los hubiere. Como ya ha sucedido otras veces en este país, que, por suerte, aún privilegia el orden de prioridades sobre el orden narrativo, y ofrece una manta y deja paso a las ambulancias antes de echar mítines o tan siquiera intentar comprender el horror al que asiste.