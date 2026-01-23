El frío de Ucrania y el de Europa

Si los líderes europeos necesitaban una sacudida de alguien que les reclame que actúen por su propio bien y por el de todos, la persona encargada de hacerlo ayer fue el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, quien en una apasionada intervención en el Foro de Davos puso a Europa ante el espejo de su aparente pasiva actitud ante un mundo que se mueve cada vez más deprisa y de una forma amenazante. Cargado con la razón que le da gobernar un país que lleva casi cuatro años resistiendo el intento de invasión de una superpotencia nuclear y con una población obligada por Rusia a soportar este invierno en unas condiciones atroces, el presidente ucranio fue absolutamente claro en su diagnóstico: con su manera de actuar, Europa es incapaz de responder a los desafíos globales.

Zelenski puso voz al pensamiento de muchos ciudadanos europeos al ver las imágenes de un grupo de soldados bajando de un avión en Groenlandia en lo que se presentó desde las capitales europeas como el primer paso de una firme respuesta a las explícitas ambiciones territoriales de Donald Trump sobre la isla. “¿Qué mensaje transmiten al enviar a 40 soldados? ¿Qué mensaje envían a Rusia, China y, sobre todo, a Dinamarca?”, se preguntó con estupefacción. El mandatario aplicó una lógica aplastante muy alejada de la diplomacia europea: “A Europa le encanta debatir del futuro, pero elude entrar en acción hoy, una acción que define el tipo de futuro que tendremos. Ese es el problema”, sentenció.

Mientras Zelenski hablaba en Davos, “Rusia intenta congelar hasta la muerte a los ucranios”, advirtió. No es una exageración. El bombardeo diario de Kiev con armamento de alta precisión y poder destructivo –que incluye misiles balísticos, de crucero e hispersónicos—, además de sembrar la muerte y el terror, tiene como objetivo privar completamente de agua y electricidad a la población civil de la capital ucrania en un invierno particularmente riguroso donde las tempuras diurnas son de -12ºC mientras que durante las noches se alcanzan los -16ºC. El 80% de los edificios de Kiev ya están sin calefacción, en total unos 5.600 bloques de viviendas donde las condiciones de vida se están volviendo imposibles.

Los bombardeos rusos se concentran en instalaciones energéticas, de electricidad, agua y gas. Cuando son reparados, vuelven a ser destruidos. Los servicios de inteligencia ucranios advierten de que Moscú está extendiendo la estrategia a todo el país. El próximo objetivo, aseguran, son las subestaciones eléctricas que alimentan las tres centrales nucleares de Ucrania. El objetivo es dejar a Ucrania literalmente a oscuras y bajo cero.

No es posible obviar que Zelenski habla con la urgencia y la vehemencia de quien necesita ayuda inmediata, pero eso no resta legitimidad a una crítica ante un modo de actuar europeo que no va a la velocidad de la historia.