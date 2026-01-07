Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Donald Trump, nuestro nuevo vecino latinoamericano

Si no reaccionamos con todo lo que tenemos, aunque sea poco, Trump será el dueño de nuestros destinos

Eliane Brum
Eliane Brum
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Y entonces, de repente, los brasileños se despertaron el domingo con Donald Trump como vecino. En la Amazonia, Venezuela limita con Brasil, esta Venezuela que ahora será “administrada” por Estados Unidos porque Donald Trump ha decidido que es hora de volver a catalogar a América Latina como patio trasero estadounidense. Nicolás Maduro, que para sostener la corrupción de su Gobierno entregó la selva tropical más grande del planeta a la minería explotada por grupos armados que han destruido cientos de miles de hectáreas de naturaleza, contaminan ríos, peces y cuerpos indígenas y de comunidades tradicionales con mercurio, es un dictador brutal. El heredero de Hugo Chávez hizo mucho daño a su pueblo y a la izquierda latinoamericana, la mayoría de las veces connivente con su régimen de sangre. Pero nada justifica la invasión de Venezuela y el secuestro de Maduro y de Cilia Flores. El precedente es peligrosísimo, y saber que Estados Unidos está justo al otro lado de la frontera debería poner en alerta máxima a países como Brasil y Colombia.

No es necesario profundizar en lo que ya han dicho tantos: que a Donald Trump le da igual la democracia; que su objetivo es controlar el petróleo de Venezuela y reducir la influencia y el acceso de China y Rusia al continente y sus “recursos”; que el narcotráfico es una justificación que solo los idiotas y los ignorantes pueden considerar creerse.

La cuestión es que Estados Unidos está controlando Venezuela y que el negacionista del clima más poderoso del mundo tiene sus dos grandes pies en la selva. Si permitimos que su actuación en Venezuela se normalice, incluso la deforestación —que le importa un comino— podría ser una justificación para invadir los países amazónicos. La cuestión es que Trump está controlando el petróleo en tierra ajena cuando deberíamos estar haciendo una transición energética para escapar de la extinción, dejando los fósiles tranquilos bajo tierra. La cuestión es que Trump, que en su primer año de este segundo mandato ya ha reconfigurado el mundo (a mucho peor), acaba de declarar que puede hacer lo que quiera, que no hay límites para sus acciones y que el derecho internacional es papel mojado. Muy parecido, por cierto, a lo que Vladímir Putin hace con Ucrania, Israel con Palestina y lo que China amenaza hacer con Taiwán.

¿Y cuál ha sido la reacción de una parte significativa del mundo, en particular la de la Unión Europea? Sumisión. Ya se pueden empezar a hacer apuestas sobre cuántos metros se doblarán las rodillas de Europa ante Trump: el centro de la Tierra es el límite. En una carta conjunta, seis países —Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España— han condenado enfáticamente las acciones de Estados Unidos en Venezuela. Chile sustituirá en marzo su Gobierno de izquierdas por uno de extrema derecha. Colombia y Brasil, dos países amazónicos gobernados por la izquierda y la centroizquierda, celebran elecciones este año, y serán muy difíciles. Perú, otro país amazónico, se enfrentará pronto a unos comicios impredecibles, con 34 candidatos. Entre los más destacados se encuentran el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, simpatizante declarado de Trump, y la derechista Keiko Fujimori, que se presenta por cuarta vez al cargo que ya ocupó su padre, el dictador Alberto Fujimori.

Quienes ya existían en los años sesenta y setenta o han leído libros de historia decentes saben que Estados Unidos fue cómplice u organizó casi todos los golpes militares que se produjeron en el continente en aquella época. Hay muchos brasileños y brasileñas que viven con las marcas que les dejaron torturadores de Estado entrenados por agentes estadounidenses, y lo mismo ocurre en los países vecinos. Pero eso nunca fue tan explícito.

Nunca se debe subestimar la necesidad de encubrir lo mal hecho. Cuando un líder decide que ya no necesita ocultar sus acciones imperialistas —ni preocuparse por dar una justificación al menos verosímil para su violencia—, se da un gran paso hacia el terror. Si no reaccionamos con todo lo que tenemos, aunque sea poco, Trump ya no será el vecino que amenaza con derribar la valla y apropiarse de todo, sino el dueño de nuestros destinos. Y esto va mucho más allá de América Latina.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Eliane Brum
Eliane Brum
Autora de 'La Amazonia, viaje al centro del mundo' (Salamandra). Una de las periodistas brasileñas más galardonadas, en 2021 recibió el Premio Maria Moors Cabot por su carrera. La revista británica Prospect la eligió la pensadora más influyente del mundo de 2025. Es fundadora y directora de la plataforma trilingüe Sumaúma, con sede en la Amazonia.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El debate | ¿Qué posibilidades hay de una transición democrática en Venezuela?

Colette Capriles / Mariano de Alba

Levantarse trumpista

Sergio del Molino

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería del Niño de 2026 | El primer premio es para el 06703
  2. Estados Unidos amenaza con tomar Groenlandia por la fuerza
  3. Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Delcy Rodríguez sostiene que ningún agente externo gobierna Venezuela
  4. La CIA recomendó dar el poder de Venezuela a Delcy Rodríguez ante el riesgo de que María Corina Machado no controlara el ejército
  5. Comprobar Lotería del Niño 2026: consulte la lista completa de números premiados
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_