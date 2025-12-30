Los jubilados nos roban (o lo que X quiere leer)

El linchamiento sigue de moda en las redes, con la periodista Analía Plaza como una de sus víctimas recurrentes por un libro sobre la historia de los ‘boomers’

El resentimiento es traicionero. No quieres darle cobijo, pero algunos episodios quedan grabados a fuego. Como aquel día, ya pasados los 30, cuando después de una jornada de 15 horas, un señor te suelta que el periodismo es un sacerdocio y que hay que sudar ―rollo “la fama cuesta”― si quieres abrirte hueco. Léase: que te contraten por un sueldo digno. Me lo dijo un hombre de la generación del baby boom con cuyo sueldo se podía contratar a tres millennials como yo, que llevábamos una década picando piedra.

Anécdotas de este tipo las hay a porrillo y aunque el compañero en cuestión no era responsable de la política de recursos humanos de la empresa en la que trabajaba, sí lo era de la falta de conciencia de esa brecha que nos separaba. Una brecha similar a la que me separa a mí de quienes llegaron más tarde, y que lo tienen aún más difícil para pagar cada mes el alquiler o, ya no digamos, una hipoteca.

De todo ello habla la periodista Analía Plaza en su libro La vida cañón: la historia de España a través de los boomers (Temas de hoy) donde repasa el contexto histórico, único, que hizo que los nacidos entre los mediados de los 50 y los 70 en España hayan prosperado, vivido mejor que sus padres, y, probablemente, mejor que sus hijos. Un libro lleno de datos, de testimonios, de expertos, de historias (¡viva la energía de divorciada!) donde retrata algo incontestable: la evolución económica de nuestros padres ―que muchas veces emigraron de pequeños, habitaron en infraviviendas, se emplearon en lo que fuese y prosperaron, hasta tener casa, coche, e hijos universitarios― está a años luz del panorama que se dibuja ante los jóvenes actuales.

Pero el problema es siempre quedarse solo en el titular. “Analía Plaza, la escritora que retrata a los nuevos jubilados españoles: ‘Se están pegando la vida cañón”, reza su entrevista en El Mundo que ha desatado un final de año de linchamiento (y no es el primero) contra ella en X. Es fácil leer entre líneas que la periodista defiende que los jubilados nos roban, y sentir una punzadita de indignación de clase. Solo nos falta ahora alentar los juegos del hambre entre jóvenes y pensionistas, la mayoría currelas de profesión. Pero basta leerse la entrevista a la periodista hasta el final y tirar un poco de hemeroteca para apaciguar los ánimos. Los más locos hasta pueden hojear el libro y comprobarán que es más una radiografía que un ataque a los boomers (“A mis padres, los más boomers”, reza la dedicatoria de la primera página).

Pero las redes sociales fueron diseñadas para odiar, no para pensar. Y, enseguida, una captura de pantalla con un titular sirve para encadenar insultos durante varios días contra una persona. En el caso de Analía Plaza, la oleada de ataques tuiteros empezó en Navidad y aún seguía durante el día de los Santos Inocentes. Repasarlos todos podría enredarnos hasta Año nuevo.

La sana crítica a su tesis de “la vida cañón” de los boomers es casi una anécdota en la ensalada tuitera, donde perfiles anónimos miden su inteligencia, su catadura moral o (cómo no) su aspecto. Al final, se suman las intervenciones de ministros tuiteros, como Óscar Puente: “En España hay 10,4 millones de pensionistas. Aunque dan pistas, ni Vox ni PP quieren decir abiertamente lo que piensan hacer con ellos en el caso de que lleguen al Gobierno. Pero hay quien va preparándoles el terreno”. O del portavoz adjunto de la asamblea de Más Madrid, Emilio Delgado: “Todo un signo de los tiempos. Niñatos y niñatas sin vida laboral tirando de la manta que sus padres se han hecho durante toda la vida para cubrirse cuando llegara el invierno”.

Y eso que, sobre las pensiones, el libro solo dice que el sistema, tal y como se ideó, ya no funciona.