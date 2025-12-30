Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Simbolismo material

Las exigencias de Vox para apoyar al PP en Extremadura pasan por lo de siempre: ir contra los vulnerables

Pilar Mera
Pilar Mera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Las negociaciones para la investidura extremeña avanzan sin pausa y con cierta prisa pragmática. María Guardiola busca el apoyo de Vox, como desea su partido, sin romanticismos democráticos en forma de líneas rojas. El precio de los de Abascal, previsible, nos regala una fotografía de sus preferencias y de las políticas que ofrece como alternativa.

Son peticiones simbólicas en tanto apuntan a sus objetivos dialécticos favoritos: sindicatos, mujeres y feminismo, colectivo LGTBI, población migrante, pacto verde, Agenda 2030… Pero el simbolismo no puede esconder su materialidad. Eliminar la financiación a UGT y CCOO, por ejemplo, tiene consecuencias materiales. Estas partidas permiten contratar abogados laboralistas para asesorar y defender de manera gratuita a los trabajadores. También tiene consecuencias materiales la derogación de la Ley LGTBI, una ley que ofrece atención integral a las víctimas de violencia por homofobia o garantiza el acceso a técnicas de reproducción asistida a mujeres lesbianas o bisexuales.

Pero la exigencia de Vox con más consecuencias materiales es la que culpabiliza a la población migrante. El cierre de centros de menores aboca a la desprotección a tantos niños y niñas como plazas eliminen. ¡Acabemos con la Agenda 2030 que busca sustituir al nativo español!, afirman para justificar la supresión de ayudas a la cooperación. Pero la soflama épica y racista lleva una carga más profunda. Sigue la trágica moda encabezada por Trump, secundada ya por demasiados países, de recortar de manera drástica las ayudas exteriores. La abrupta caída en la Ayuda Oficial al Desarrollo causará 22 millones de muertes adicionales de aquí a 2030 en todo el planeta. Casi la mitad de la población española. Más muertes que las provocadas por la Covid en todo el mundo durante la pandemia. Súmese a estas muertes evitables el retroceso en la lucha contra la desnutrición, la malaria, el VIH… ¿Cómo mantener que la agenda de Vox, de la derecha populista, es retórica inofensiva?

Sus medidas buscan evitar el despilfarro y gastar el dinero en los extremeños, que necesitan esos fondos, dicen. Esos fondos sí, pero no los 90 millones anuales de la ecotasa que quieren perdonar a Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de Almaraz. Ni los de las grandes fortunas que se beneficiarán de la bonificación de los impuestos de sucesiones y patrimonio. Al final, bajo su fanfarria, el simbolismo de Vox esconde su política de siempre, dura contra los vulnerables, generosa con los más privilegiados.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Segunda oportunidad para Kosovo

El País

Proteger la escuela vulnerable

El País

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
  2. Trump anuncia la destrucción de una instalación de producción de drogas en Venezuela
  3. Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar una residencia de Putin
  4. Alain Aspect, Nobel de Física: “Einstein era tan inteligente que habría tenido que reconocer el entrelazamiento cuántico”
  5. Recuperado el cadáver de la niña de la familia española desaparecida tras un naufragio en Indonesia
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_