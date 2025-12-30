Simbolismo material
Las exigencias de Vox para apoyar al PP en Extremadura pasan por lo de siempre: ir contra los vulnerables
Las negociaciones para la investidura extremeña avanzan sin pausa y con cierta prisa pragmática. María Guardiola busca el apoyo de Vox, como desea su partido, sin romanticismos democráticos en forma de líneas rojas. El precio de los de Abascal, previsible, nos regala una fotografía de sus preferencias y de las políticas que ofrece como alternativa.
Son peticiones simbólicas en tanto apuntan a sus objetivos dialécticos favoritos: sindicatos, mujeres y feminismo, colectivo LGTBI, población migrante, pacto verde, Agenda 2030… Pero el simbolismo no puede esconder su materialidad. Eliminar la financiación a UGT y CCOO, por ejemplo, tiene consecuencias materiales. Estas partidas permiten contratar abogados laboralistas para asesorar y defender de manera gratuita a los trabajadores. También tiene consecuencias materiales la derogación de la Ley LGTBI, una ley que ofrece atención integral a las víctimas de violencia por homofobia o garantiza el acceso a técnicas de reproducción asistida a mujeres lesbianas o bisexuales.
Pero la exigencia de Vox con más consecuencias materiales es la que culpabiliza a la población migrante. El cierre de centros de menores aboca a la desprotección a tantos niños y niñas como plazas eliminen. ¡Acabemos con la Agenda 2030 que busca sustituir al nativo español!, afirman para justificar la supresión de ayudas a la cooperación. Pero la soflama épica y racista lleva una carga más profunda. Sigue la trágica moda encabezada por Trump, secundada ya por demasiados países, de recortar de manera drástica las ayudas exteriores. La abrupta caída en la Ayuda Oficial al Desarrollo causará 22 millones de muertes adicionales de aquí a 2030 en todo el planeta. Casi la mitad de la población española. Más muertes que las provocadas por la Covid en todo el mundo durante la pandemia. Súmese a estas muertes evitables el retroceso en la lucha contra la desnutrición, la malaria, el VIH… ¿Cómo mantener que la agenda de Vox, de la derecha populista, es retórica inofensiva?
Sus medidas buscan evitar el despilfarro y gastar el dinero en los extremeños, que necesitan esos fondos, dicen. Esos fondos sí, pero no los 90 millones anuales de la ecotasa que quieren perdonar a Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de Almaraz. Ni los de las grandes fortunas que se beneficiarán de la bonificación de los impuestos de sucesiones y patrimonio. Al final, bajo su fanfarria, el simbolismo de Vox esconde su política de siempre, dura contra los vulnerables, generosa con los más privilegiados.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El reconocimiento israelí de Somalilandia agita el Golfo por sus implicaciones estratégicas
Así ha sido 2025: euforia por la inteligencia artificial, el Sabadell resiste y el BCE pisa el freno
La justicia anula el despido de una directiva de un laboratorio que fue sustituida por un hombre sin justificación
El PP rechaza el pacto de Trabajo y los sindicatos para ampliar el permiso de fallecimiento a diez días
Lo más visto
- La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
- Trump anuncia la destrucción de una instalación de producción de drogas en Venezuela
- Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar una residencia de Putin
- Alain Aspect, Nobel de Física: “Einstein era tan inteligente que habría tenido que reconocer el entrelazamiento cuántico”
- Recuperado el cadáver de la niña de la familia española desaparecida tras un naufragio en Indonesia