La paradoja de Sumar
Nunca estuvo claro si la densidad de la formación era sólida o si tendía hacia lo gaseoso. Lo que cada vez es más evidente es que corre el riesgo de quedar reducida a una función instrumental
La política es una disciplina comprometida con la acción. Esto es así desde Aristóteles, como poco. En un mundo en el que lo hemos llenado todo de palabras, hay quien, como la vicepresidenta Díaz, parece confiarlo todo al poder de las enunciaciones. Aunque la realidad siempre gana. Si confiamos en el lenguaje es porque pensamos que detrás de las palabras hay algo. Por eso, quien amenaza sin capacidad de hacer cumplir su advertencia está condenado, o condenada, a que sus palabras no valgan nada.
Nunca estuvo claro si la densidad de Sumar era sólida o si tendía hacia lo gaseoso. Lo que cada vez es más evidente es que se trata de una entidad que corre el riesgo de quedar reducida a una función instrumental. Su identidad resultó por momentos contradictoria, pues aspiraba a ser algo revolucionario y dulce, laico y papista, amable pero subversivo, disruptivo aunque inmóvil. La posición de Yolanda Díaz ha ido poco a poco desdibujándose y sus amenazas solemnes comenzaron a generar una sensación involuntariamente cómica.
A Podemos podrán criticársele muchas cosas, pero todavía cree en sus ideas, las pelea con audacia y ha pagado un precio por ello. Juega fuerte y maneja el orgullo como un motor de combustión efectivo a la hora de defender unos principios maximalistas aunque, en tantas ocasiones, sean errados. Es posible que intimiden, que indignen o que se pasen de frenada representando a los propios. Pero, de algún modo, saben ejecutar la función que un día reclamaron como partido de vocación revolucionaria: un ingrediente imprescindible en la izquierda.
La indefensión aprendida de Sumar es tan evidente que, la semana pasada, algunos ministros del PSOE ejercieron una ironía casi cruel con Yolanda Díaz tras sus teatrales advertencias. Y lo hicieron porque podían, como el bully grandón que es consciente de que puede imponer su voluntad por el estricto imperativo de la fuerza. Son conscientes de que la vicepresidenta jamás romperá ninguna copa del decorado. Y no lo hará, paradójicamente, a cambio de perpetuarse en un cargo al que, haga lo que haga, se le están cayendo las hojas del calendario.
En política hay un tiempo para la palabra y otro para la acción. Refugiarse en un lenguaje sofisticado, no hacer nada y preservar la posición es un gesto insoportablemente conservador, sobre todo para un partido de izquierdas. Virgilio dejó escrito que la fortuna favorece a los valientes. Y es paradójico porque, para salvar un presente menguante, en Sumar están a punto de sacrificar todo su futuro.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La huelga de hambre de un grupo de activistas propalestinos presos añade presión al Gobierno británico
El ISIS intenta levantar cabeza en Siria
Un puñado de empresas palestinas y egipcias cobra comisiones millonarias para introducir bienes básicos en Gaza
Guerra abierta a la ‘flota fantasma’ del petróleo
Lo más visto
- Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
- Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
- Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
- Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”
- Manuel Bustos acepta seis meses de cárcel por cargar gastos privados a la Federación de Municipios