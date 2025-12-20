Sumar mantiene el pulso a Sánchez a pesar de los intentos del PSOE por rebajar la crisis

La reunión de los partidos agrava la tensión entre los socios y en el grupo de Díaz se reabre el debate interno sobre la ruptura

El Gobierno de coalición agrava su crisis interna. PSOE y los partidos de Sumar no lograron acercar posturas este viernes en la reunión para abordar una posible salida a la endiablada situación que atraviesa el Ejecutivo y tanto los comunicados enviados a posteriori como las fuentes consultadas después dan cuenta de ese alejamiento entre los socios. En Sumar, que exige cambios profundos y ha endurecido el tono advirtiendo de que “persistir en el bloqueo de la legislatura pondría en riesgo el acuerdo de investidura”, se reabre el debate interno sobre su permanencia en el Gobierno. Mientras, el PSOE, que se enroca e ignora sus peticiones, señala únicamente que hay “más puntos en común que discrepancias”.

Nada indica que el choque pueda reconducirse pronto, aunque las conversaciones se están dando a distintos niveles y todos los días. El propio Pedro Sánchez reconoció en Bruselas su encuentro esta semana con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que la semana pasada molestó mucho a La Moncloa al reclamar en televisión una “remodelación profunda” del Ejecutivo.

Sumar persiste en la necesidad de esos cambios formales, acompañados de un impulso político que saque de la depresión al electorado progresista e iniciativa legislativa, sobre todo medidas urgentes en torno a la vivienda, como la prórroga de la suspensión de los desahucios —que decae el 31 de diciembre—, o de los contratos de alquiler que vencen en los próximos meses. Así lo volvió a plantear en el encuentro entre la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; su adjunto, Borja Cabezón; y dirigentes de Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar.

La posibilidad de que los casos de corrupción y acoso sexual que acechan al PSOE vayan a más o de que la Audiencia Nacional llegue a imputar al partido por posible financiación ilegal estaba encima de la mesa en el encuentro y condiciona cualquier movimiento. Pero aunque esa línea roja que han marcado todos los socios no se cruce, el goteo de denuncias y titulares sobre investigaciones policiales golpea ya al conjunto del Ejecutivo.

“Si no hace nada, nos arrastra a todos”, señala un dirigente de Sumar, que cree que sin reacción no hay posibilidad de “renacer”, sea quien sea el candidato del espacio en las próximas generales. “Esta es la ultima bala”, insiste sobre la supervivencia del Ejecutivo.

El comunicado de los cuatro partidos de Sumar refleja el malestar tras la reunión, que el PSOE ya había rebajado previamente. “Somos conscientes de que este Gobierno se enfrenta a una élite judicial, económica y política que lleva años intentando frenar por todos los medios a su alcance el cambio en nuestro país, pero eso no puede convertirse en una excusa para bunkerizarse en Ferraz y La Moncloa y no responder a una ciudadanía que exige explicaciones y transformaciones”, avisan.

El grupo califica la actitud del PSOE de “inmovilista” y afirma que “sólo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox”. “Por eso, más allá de la cordialidad y las buenas palabras, la reunión mantenida hoy no ha supuesto ningún avance significativo”, sintetiza el texto, que censura también que los socialistas “sigan sin aportar siquiera una propuesta alternativa”.

“No hay norte, están en shock”, resume una de las participantes en la reunión, que reconoce que la cita con Torró solo ha servido para escalar la crisis con el PSOE. Fuentes de Sumar aseguran que la secretaria de Organización socialista afirmó que la de ayer no era “una reunión política” y reprochó las “formas” de la vicepresidenta cuando pidió cambios en los ministerios. “Las espadas siguen en alto y serán las medidas concretas que se adopten las que darán una idea sobre si se sale o no de la crisis”, asegura otra fuente, que de momento, no ve riesgo de ruptura.

El partido de Sánchez evitó el choque público, pero tampoco recogió el guante sobre ninguna de las medidas planteada por Sumar, ni siquiera la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno, un órgano en el que hay ministros. Según trasladó en su propio comunicado —no se pactó una nota de prensa conjunta, como otras veces— en la reunión —“positiva”, dicen—, Torró explicó las medidas adoptadas por los socialistas contra los casos de corrupción y acoso, “que fueron las dos cuestiones planteadas para solicitarla”, subrayan. “Tolerancia cero” ante la corrupción, insisten en el escrito.

Desde la petición de la vicepresidenta, el PSOE ha minimizado públicamente el desencuentro y ha desdeñado las propuestas de su socio. Pero en privado, según insisten en Sumar, las dos alas del Gobierno llevan trabajando una semana, con conversaciones al más alto nivel a todas horas, también festivos, y siguen negociando. “Hay que actuar”, repiten una y otra vez ante un fin de año nefasto.