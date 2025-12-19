Sumar no ve “avances significativos” en la reunión con el PSOE y acusa al partido de Sánchez de “bunkerizarse”

La reunión de este viernes entre PSOE y Sumar para dar una salida a la crisis interna solo ha servido para constatar de nuevo la diferencia entre los socios. Después de más de hora y media de encuentro en el Congreso entre representantes de sus direcciones, el grupo de Yolanda Díaz ha destacado en un comunicado que “no ha habido avances significativos” y ha acusado a los socialistas de “bunkerizarse en Ferraz y La Moncloa”. En un tono muy distinto, el PSOE ha subrayado que “comparten más puntos en común que discrepancias”.

En el escrito, los partidos de Sumar con presencia en el Ejecutivo (Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar) confían en que “en el marco de la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno”, un órgano en el que sí hay ministros, se concrete un “nuevo impulso a la legislatura”. Pero no hay una fecha concreta para la cita ni el PSOE hace referencia a ello en su texto. Sumar reclama, entre otras medidas, la prórroga de la suspensión de los desahucios y de los contratos de alquiler que vencen en los próximos meses, además de la creación de la prestación universal por crianza.

“Somos conscientes de que este Gobierno se enfrenta a una élite judicial, económica y política que lleva años intentando frenar por todos los medios a su alcance el cambio en nuestro país, pero eso no puede convertirse en una excusa para bunkerizarse en Ferraz y La Moncloa y no responder a una ciudadanía que exige explicaciones y transformaciones”, censura Sumar. El grupo tacha la actitud del PSOE de “inmovilista” y cree que “sólo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox y sus políticas de extrema derecha”. “Por eso, más allá de la cordialidad y las buenas palabras, la reunión mantenida hoy no ha supuesto ningún avance significativo”, sintetiza el escrito.

“El PSOE tiene la oportunidad de relanzar la legislatura en todos los frentes, pero a día de hoy sigue sin aportar siquiera una propuesta alternativa a la que hemos presentado”, dice Sumar, quien cree que esta actitud de “bloqueo a la legislatura pondría en riesgo el acuerdo de investidura”.

Por su parte, desde el PSOE aseguran que la reunión ha sido “positiva”. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha expresado que las formaciones reunidas comparten más puntos en común que discrepancias: “Tenemos que seguir mejorando la vida de la gente y, en ese camino común, el diálogo es y será la mejor herramienta para avanzar en acuerdos que beneficien a la mayoría social de este país”. Según traslada el PSOE, Torró ha explicado detalladamente las medidas adoptadas por los socialistas contra los casos de corrupción y acoso, que fueron las dos cuestiones planteadas para solicitar esta reunión: “La postura del PSOE ante cualquier indicio de corrupción es clara y firme: Tolerancia cero. Actuamos siempre con contundencia e inmediatez ante cualquier conducta que vaya en contra de los valores y principios que representan estas siglas. Lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo”, dicen en su comunicado.

El encuentro se produce justo una semana después de que Yolanda Díaz solicitara en La Sexta una “remodelación profunda” del Gobierno. El gesto dela vicepresidenta, a raíz de la sucesión de investigaciones por corrupción y denuncias de acoso que afectan a altos cargos socialistas, sentó muy mal en La Moncloa y fue rechazado por el presidente tres días después. Esta semana, varios miembros del Gabinete han respondido con sarcasmo y menosprecio a las reclamaciones de Sumar, rebajando también la importancia del encuentro de este viernes, que desde IU pedían que se celebrase “al máximo nivel” y al que finalmente han acudido solo cargos orgánicos de los partidos. Por parte del PSOE, su secretaria de Organización, Rebeca Torró, y el adjunto, Borja Cabezón. También la responsable de Organización de Comunes, Lidia Muñoz; y de IU, Eva García Sempere. Por Movimiento Sumar ha participado su coordinadora general, Lara Hernández; y en representación de Más Madrid, el portavoz adjunto en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño.

Sánchez trató este jueves de rebajar el choque con Sumar desde Bruselas al señalar que no había sentido una deslealtad la petición de Díaz y confirmar que se había visto con ella. El socio minoritario de la coalición se refiere a este encuentro en su nota: “En los últimos días y en la reunión que mantuvo Yolanda Díaz con Pedro Sánchez, hemos venido trasladando la necesidad de medidas de regeneración en materia de corrupción y acoso, explicaciones a la ciudadanía, un impulso social del Gobierno y cambios y reformulación” del Ejecutivo “para desarrollar con fuerza la segunda parte de la legislatura”, insisten.

La última vez que los partidos de Sumar y el PSOE mantuvieron una reunión pública fue el pasado julio, tras la entrada en prisión del ex secretario de Organización Santos Cerdán por su presunta implicación en el caso Koldo.