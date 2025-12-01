Irene Montero denuncia que las protestas contra el Gobierno pretenden “lavar la imagen de la derecha golpista”

Un día después de que el PP lograra reunir en Madrid a 40.000 personas, según cálculos de la Delegación del Gobierno, para pedir la convocatoria de elecciones al presidente Pedro Sánchez, las izquierdas han salido al ataque este lunes. La exministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, ha denunciado que la derecha “ha pretendido lavar su imagen de golpista” con las manifestaciones convocadas tras la condena al fiscal general del Estado y la entrada en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. En un desayuno informativo organizado en capital por el Club Siglo XXI, la eurodiputada ha asegurado además que el problema actual en España “no es que haya gente que piense diferente”, sino que hay una derecha que quiere todo el poder para ella y a la que ya no le sirve la alternancia.

Desde Bruselas, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha reprochado a su vez a la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que haya “frivolizado” al afirmar que ETA prepara su “asalto al País Vasco y Navarra”. “No es más que un comodín para tapar las miserias políticas que tiene en su gestión: 7.291 personas fallecidas como consecuencia de una gestión inefable en la Comunidad de Madrid, y por supuesto, los fraudes fiscales que le acompañan en su vida”, ha señalado en referencia a los fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia de covid y al caso que afecta en la justicia a su pareja, Alberto González Amador, que confesó haber defraudado 350.000 euros a Hacienda. “Afortunadamente, ETA ya no existe”, ha añadido.

“Con las movilizaciones de ayer la derecha ha pretendido lavar su imagen de derecha golpista. No es que manifestarse sea golpista, lo que es golpista es todo lo demás: condenar al fiscal general, quitarle un escaño a Podemos, ocupar horas y horas de tertulia diciendo que Podemos es corrupto y después cuando se demuestra que no, no se cuente”, había dicho a primera hora Irene Montero, en un desayuno presentado por la secretaria general del partido, Ione Belarra, pero al que no ha acudido ninguno de los otros tres diputados de Podemos en el Congreso.

Montero ha afirmado su convicción de que la “ofensiva judicial” pueden acabar llegando hasta Sánchez, tal y como apuntó el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el domingo. “No me cabe duda de que es su voluntad. Al final, esta derecha ya no acepta la alternancia”, ha señalado, “quiere todo el poder para ellos”.

“Mientras tanto, tenemos a un PSOE con el que somos críticos porque plantean el inmovilismo, a ver si esta derecha golpista baja los fusiles. Esperan recomponer las relaciones con las élites y que les vuelvan a aceptar en el club”, ha añadido la eurodiputada, que ya ha sido propuesta como cabeza de lista de Podemos a las generales.

La dirigente ha cuestionado la reacción de los socialistas ante los casos de corrupción y ha cuestionado el papel de las empresas. “Con Ábalos y con Koldo en prisión, todavía no entiendo a qué espera el PSOE para suspender todos los lazos con Acciona, que se hizo de oro explorando a presos republicanos y los esclavizaron para hacer fortuna. No sé qué están esperando para prohibir que cualquier empresa corruptora vuelva a tener contratos públicos”, ha añadido.

También en rueda de prensa, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, se ha lanzado este lunes a criticar a los conservadores. “La foto [de la manifestación] retrata la debilidad, incoherencia y falta de credibilidad del PP”. En su opinión, Feijóo, es el “líder más débil” que ha tenido el partido “en décadas”. “Más que Casado, al que echaron por denunciar la corrupción”, ha apostillado.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido al presidente popular que permita al Gobierno desplegar la agenda anticorrupción desbloqueando su propuesta para crear una oficina de prevención de estos delitos, que ya fue tumbada en el Congreso con el rechazo de las derechas. Frente a este contexto de falta de mayorías parlamentarias, Urtasun ha garantizado, sin embargo, que el Gobierno presentará su proyecto de Presupuestos y ha vuelto a instar al socio a intervenir el mercado de la vivienda y aprobar la prórroga de 300.000 contratos que vencen próximamente en España.