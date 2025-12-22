Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
COLUMNA
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Esquivar la tarea

Tenemos un destino pero lo podemos eludir

Marta Peirano
Marta Peirano
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

En el judaísmo hay una palabra: beshert. No es hebrea sino yidis, la lengua medieval de las comunidades askenazíes centroeuropeas. Eso quiere decir que no sale en la Torá ni en el resto de textos sagrados. No es un concepto halájico y no tiene estatus de mandato divino ni de concepto legal. Me parece interesante porque significa “lo que está destinado desde lo Alto; aquello que debía suceder”. Esta paradoja me ha dado bastante que pensar.

En un principio, el beshert se manifiesta como un vínculo espiritual entre dos personas. El Talmud dice: “Cuarenta días antes de que una persona sea concebida, una voz celestial proclama: la hija de X será para el hijo de Y”. No se refiere a un matrimonio concertado entre familias sino a una relación preverbal, anterior al mundo, que al completarse sirve para reparar algo que está roto, no solo en las almas que existen separadas sino también en el mundo. La Cábala habla de la tarea de recuperar fragmentos de luz divina que quedaron atrapados en la materia en el origen del mundo, y que tienen que ver con lo verdadero, la belleza y la bondad. Ellos lo llaman completar el tikún. El vínculo es el vehículo de esa reparación.

El beshert no se busca o se programa. Es algo que viene a tu encuentro, tanto si quieres como si no. Cuando uno se encuentra con su persona-destino, su zivug bashert, la conexión se revela inmediatamente en forma de intuición interna, afinidad profunda, sincronía cuántica, y la experiencia de ser visto en su máxima intensidad. Los beshert comparten una afinidad ontológica; hay un lenguaje común que ninguno ha aprendido de antemano. Una trama de coincidencias imposibles conspiran a su favor.

Los vínculos beshert no implican necesariamente una atracción romántica, pero son siempre una oportunidad de rectificación del alma, un espejo que nos devuelve los aspectos abandonados y desterrados del propio yo. El encuentro no siempre es fácil. Nuestra persona-destino es un catalizador que no solo nos devuelve la certeza de nuestra esencia auténtica, sino también nuestra sombra. Nos arranca la máscara y destapa los miedos, traumas e inseguridades que deben ser vencidos para poder vivir con integridad. Nada de esto es nuevo para una europea bautizada que cree en Emerson y Spinoza y no sabe mucho de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Casi todas las tradiciones espirituales o filosóficas observan la existencia de almas predestinadas, medias naranjas, karma compartido o partículas entrelazadas por una fuerza o inteligencia anterior a nosotros. Lo interesante del beshert judío es su relación con el libre albedrío. Tenemos un destino pero lo podemos esquivar.

En la tragedia griega, el destino es inevitable incluso cuando se conoce de antemano. La profecía no altera el resultado: Edipo se casará con su madre, y Troya será destruida por amor. En el Qadar del Islam, todo lo que ocurre está ya escrito en la Tabla Guardada. Tanto las relaciones como los logros y los fracasos son consideradas parte del plan divino. En el Dharma indio, antes o después el karma coloca todo en su lugar. En la tradición mística judía, aquel que se encuentra a su beshert tiene la oportunidad pero también la responsabilidad de elegirlo, y se reserva el derecho a dejarlo pasar. Cuando lo hace, ya sea por cobardía, oportunismo o simple estupidez, el tikún queda roto y la oportunidad de reparación se pierde, pero la tarea no. El vínculo no tiene sustituto, pero la tarea reaparece una y otra vez por las malas, hasta que cumple su función.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Marta Peirano
Marta Peirano
Escritora e investigadora especializada en tecnología y poder. Es analista de EL PAÍS y RNE. Sus libros más recientes son 'El enemigo conoce el sistema. Manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención' y 'Contra el futuro. Resistencia ciudadana frente al feudalismo climático'.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Peliculas navideñas

Cuento de Navidad

Luis García Montero

La paradoja de Sumar

Diego S. Garrocho

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
  2. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  3. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
  4. Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”
  5. Manuel Bustos acepta seis meses de cárcel por cargar gastos privados a la Federación de Municipios
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_