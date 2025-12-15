El Gobierno
No solo está en juego la resistencia de Pedro Sánchez, sino una apuesta por la democracia social
¿Qué será, será? ¿Tendremos arco iris? Cuando crecí y me enamoré, pregunté a mi amor qué hay por delante. Día tras día, esto es lo que me dijo mi amor... La canción que Doris Day interpretó en El hombre que sabía demasiado, la película de Alfred Hitchcock, acompaña estos días a la política española. Ni yo sé demasiado, ni tengo a mi madre o a mi amor para preguntarle, pero hay algunas cosas que conviene no olvidar si vamos a discutir sobre el Gobierno de España.
Las circunstancias históricas han posibilitado que haya un Gobierno de coalición dispuesto a ejercer una democracia social muy extraña en el panorama internacional y en la memoria nacional. Qué será, será… Si la izquierda quiere responder a esta pregunta, necesita recordar que mucho de lo conseguido a la hora de defender los servicios sociales y los derechos laborales se debe a la participación de Sumar en las decisiones. No conviene que se identifique la realidad del Gobierno con los casos lamentables de machismo y corrupción que sufre al PSOE. Los problemas del PSOE son del PSOE y la ciudadanía tiene derecho a pedir soluciones tajantes, pero no conviene confundirlos con el Gobierno.
Qué será, será… No solo está en juego la resistencia de Pedro Sánchez, sino una apuesta por la democracia social que no tiene nada que ver ni con el deterioro de lo público que la derecha protagoniza hoy, ni con la política que representó Felipe González en el pasado. El poder económico madrileño siente una clara nostalgia por un bipartidismo acostumbrado a obedecer en sus viajes de ida y vuelta. Eso sí lo sé, y cuando canto qué será, será, prefiero no olvidarlo. Mantener este Gobierno supone un reto para la política de izquierdas, lo agradecerán la sanidad pública, los derechos sindicales y las políticas feministas. Y también será de agradecer que, a la izquierda del PSOE, aprovechemos las Navidades para quedar a comer y ordenar la casa.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
Últimas noticias
Cinco series que han sorprendido en 2025 (y que aún estás a tiempo de ver)
Sí, clonar a tu mascota es posible… pero también implica riesgos éticos enormes
Por qué los incendios de 2025 han disparado las emisiones de CO₂ en España
Menos trámites, más casas: así quiere la UE acelerar la construcción de vivienda
Lo más visto
- Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
- Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
- El “canibalismo interno” se extiende en el PSOE a la espera del día después de Sánchez
- El Ayuntamiento de Valencia y el Levante piden a LaLiga aplazar el partido contra el Villarreal por las fuertes lluvias
- El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia