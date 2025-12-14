Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Un PSOE zombi

Pedro Sánchez salvó al partido de su desconexión de la sociedad, pero puso su gestión en manos de una élite de presuntos corruptos

Jordi Amat
Jordi Amat
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El 28 de mayo de 2023 fue la primera vez que el PSOE bajó de los 30 diputados en unas elecciones regionales en Extremadura. La candidatura encabezada por el veterano Guillermo Fernández Vara ganó por algo menos de 7.000 votos al Partido Popular, pero los dos principales partidos obtuvieron los mismos escaños: 28. Aunque de entrada María Guardiola se resistió a pactar con Vox y planteó un tímido pulso a la dirección nacional, la suerte estaba echada.

El acuerdo de los conservadores con los neofranquistas en Valencia, que hizo presidente al mito Carlos Mazón, había normalizado la presencia de Vox en los gobiernos autonómicos y desde entonces las expectativas de Santiago Abascal no han parado de crecer, como señalan sus índices de popularidad. A lo largo de las semanas posteriores a dichas elecciones, el mapa de España se tiñó de azul con el corazón del poder más tintado de nacionalpopulismo que nunca: la mayoría absolutísima de Isabel Díaz Ayuso, que es más bien excepcional comparada con los grandes centros capitalinos de Europa, era la evidencia más clara de cuál es la opción preferente en el lugar donde viven quienes verdaderamente mandan en España.

Ante la pérdida de poder territorial, la reacción de Pedro Sánchez fue audaz: disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales avanzadas planteadas como una confrontación entre el bloque progresista y el reaccionario. Inesperadamente la jugada le salió bien, encabritando hasta hoy a los antisanchismos, y pudo ser investido gracias a la construcción de una mayoría negativa en el Congreso. Desde hace dos años el Gobierno de coalición, más que legislar, ha tratado, mal que bien, de seguir desplegando las políticas de izquierdas que impulsó durante la legislatura anterior. Pero en un contexto de desquiciada hostilidad, en tiempos de regresión democrática, su legitimidad de origen se está resquebrajando.

El domingo se celebrarán elecciones en Extremadura. Sobre el papel, la presidenta Guardiola las avanzó al no haber llegado a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos. Naturalmente en sus cálculos ha influido también la constatación que el PSOE ha sido incapaz de construir una alternativa de gobierno para una comunidad autónoma que había sido un tradicional feudo socialista. El secretario general extremeño, procesado por la Audiencia Provincial de Badajoz y con unas opciones subterráneas de repetir los resultados de las anteriores, es el candidato que debería presentarse como alternativa, pero estamos ante un político que, como escudo frente a sus problemas judiciales, se recolocó como diputado forzando la dimisión de un compañero y obligando a la renuncia de cuatro candidatos a los que correspondía un nombramiento que él necesitaba para ser aforado. Su credibilidad no puede estar más cuestionada.

La principal responsabilidad de esa dejadez recae en la secretaria de organización, que ha estado en manos de un equipo de fieles a un Pedro Sánchez que salvó al partido de su desconexión de la sociedad, sin duda, pero que, tras su victoria en las primarias, lo puso en manos de una elite de presuntos chorizos. Eso explica que hoy, como fuerza vertebradora del estado, por desgracia, el PSOE sea un partido zombi.

No ocurre solo allí. El caso más decepcionante es el de la Comunidad Valenciana tras la tragedia; veremos Aragón, y en Andalucía no se ha capitalizado la crisis de los cribajes. Pero el de Extremadura es el más revelador porque es el más cutre. La designación de Miguel Ángel Gallardo como candidato a la presidencia es el ejemplo más alarmante de los problemas que sufre un partido sistémico fruto de un desempoderamiento que no ha sido abordado de manera crítica desde ese domingo 28 de mayo de 2023.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Jordi Amat
Jordi Amat
Filólogo y escritor. Ha estudiado la reconstrucción de la cultura democrática catalana y española. Sus últimos libros son la novela 'El hijo del chófer' y la biografía 'Vencer el miedo. Vida de Gabriel Ferrater' (Tusquets). Escribe en la sección de 'Opinión' y coordina 'Babelia', el suplemento cultural de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

¡Ay de los vencidos!

Irene Vallejo

El #MeToo del PSOE y la hipocresía liberal

Máriam Martínez-Bascuñán

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
  2. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
  3. Los 50 mejores libros de 2025
  4. Rusia eleva la presión sobre la UE con una demanda para evitar que financie a Ucrania con sus activos congelados
  5. El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_