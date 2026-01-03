Magalhaes abandera la revuelta del Arsenal en la agónica defensa del liderato

La noticia de la jornada 20ª de la Premier se produjo en el minuto 10 del partido que enfrentó al líder con el Bournemouth. El campo, el Vitality Stadium, era una caja de zapatos cuando Magalhaes confundió a Evanilson con Saliba. Fue el error más grueso en la carrera del defensa central del Arsenal. Su pase, desde el costado izquierdo del campo, habilitó al punta del Bournemouth en la frontal del área. Lo dejó solo ante Raya, sorprendido ante el disparate. Evanilson incrustó el tiro en la red y el Arsenal se vio en un aprieto. Sepultado por sus fantasmas, que no son pocos. Perseguido de cerca por el Aston Villa y el Manchester City, los cuatro puntos de ventaja con que inició el día son papel de fumar. Es la sexta ocasión en los últimos 23 años que el Arsenal comienza el mes de enero como primer clasificado del campeonato. En las cinco anteriores, perdió el título en mayo.

BOR Bournemouth 2 Djordje Petrovic, James Hill, Adrien Truffert, Álex Jiménez, Marcos Senesi, Justin Kluivert (Lewis Cook, min. 73), Antoine Semenyo, David Brooks (Amine Adli, min. 66), Alex Scott (Junior Kroupi, min. 73), Marcus Tavernier y Evanilson (Enes Ünal, min. 73) ARS Arsenal 3 David Raya, Gabriel Magalhães, Jurriën Timber, Piero Hincapié, William Saliba, Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard (Mikel Merino, min. 79), Viktor Gyökeres (Gabriel Jesus, min. 65), Noni Madueke (Bukayo Saka, min. 66) y Gabriel Martinelli (Leandro Trossard, min. 66) Goles 1-0 min. 9: Evanilson. 1-1 min. 15: Gabriel. 1-2 min. 53: Declan Rice. 1-3 min. 70: Declan Rice. 2-3 min. 75: Eli Kroupi Arbitro Chris Kavanagh

Tarjetas amarillas Antoine Semenyo (min. 25), Martín Zubimendi (min. 69), Eli Kroupi (min. 79), Amine Adli (min. 90)

El mayor atributo de Gabriel Magalhaes es su sentido de la responsabilidad. La elasticidad fuera de lo común, la potencia controlada, la intuición para anticipar los movimientos de los delanteros, la capacidad natural para ganar duelos en campo abierto, no son nada sin el afán que lo moviliza para asumir deberes, propios y también ajenos. Sobre el pilar de este jugador de 28 años se edifica la selección de Brasil que marcha hacia el Mundial de Estados Unidos. Sobre la misma plataforma se consolida el Arsenal que lidera la clasificación de la Premier en el ecuador de la temporada. Que su error posibilitara el 1-0 en contra fue una señal ominosa.

El Bournemouth no es cualquier rival. Dirigido por el intrépido Iraola, el equipo del sur de Inglaterra derrotó al Arsenal en los dos partidos que disputaron el curso pasado. Pocos adversarios son más enérgicos, más valientes, más desinhibidos cuando buscan la portería de Raya. Las bajas de Ryan Christie, los rumores del traspaso de Semenyo, y la venta del núcleo duro de su defensa en el verano pasado, han dejado al Bournemouth en estado de reconstrucción. No ganaba un partido desde octubre, no pasaba del empate en las últimas diez jornadas, cuando recibió al Arsenal. Pero desde el minuto uno llevó el peligro a las inmediaciones de Raya y en el minuto 10 obtuvo su premio.

La ambición del Arsenal se manifestó en la adversidad. Pocas plantillas han atravesado por más dificultades para ganar la Premier en lo que va de siglo. Pocas han demostrado más voluntad de seguir adelante a pesar de los contratiempos. La reacción de Magalhaes en el gol del empate representó el espíritu que comparte con sus compañeros. No habían pasado ni cinco minutos desde el 1-0 cuando después de una falta Madueke hizo una virguería por la banda izquierda, desbordó a Truffert, y metió el pase atrás. Martinelli remató y el rechace fue a parar a Magalhaes, que embocó el tiro. El 1-1 redimió al central y reforzó la moral del Arsenal. Lo necesitaban.

Arteta: “Para estar en lo más alto necesitas una memoria muy corta”

“Este partido me ha encantado porque el equipo ha dado un paso más allá en términos de personalidad individual y presencia de ánimo”, señaló Mikel Arteta, al cabo del duelo, sentado en la sala de conferencias. “Creo que lo que Gabi Magalhaes ha hecho después del grave error que cometió, el modo en que reaccionó, la forma en que jugó después de su fallo, la energía que transmitió, fue impresionante. LO mismo puedo decir de Declan [Rice]. Fue extraordinario. Un mensaje para el equipo. Esto es parte del fútbol: reaccionar a los errores como reaccionamos nosotros. Para estar en lo más alto necesitas tener una memoria muy corta”.

Después del 3-1 al Nottingham Forest en el primer partido de la tarde, el Villa sumaba 42 puntos. Uno más que el City. A solo tres del Arsenal, que saltó al bullicioso estadio de Bournemouth apremiado por la historia reciente y por dos adversarios infatigables. La desgracia y la redención de Magalhaes concentró todo el drama de una noche que acabó en fatigas hasta el último instante. Dos goles de Declan Rice, otra vez, héroe gunner, sacaron adelante una refriega que el marcador reflejó en el 2-3. Combatida hasta el final en un torneo que no consiente un instante de descuido.