Del despliegue en el Caribe a la captura de Maduro: así fue la escalada militar que culminó con el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Grupo de ataque de portaaviones de EE UU navega hacia el mar Caribe, escoltados por la Fuerza Aérea, el 13 de noviembre.

Mientras el Gobierno de Trump justificó el despliegue militar como parte de una operación contra el narcotráfico, el chavismo aseguraba que el asedio estadounidense tenía como fin una intervención

A mediados de agosto de 2025, Estados Unidos comenzó el despliegue de unos 4.000 militares en aguas del Caribe como parte de la ofensiva de la Administración republicana contra los carteles de la droga fuera de Estados Unidos. Un mes después, a inicios de septiembre, el ejército estadounidense lanzó un misil contra una pequeña embarcación en el Caribe. Se trató del primero de decenas de ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas en los meses siguientes, acciones previas al ataque a Venezuela en la madrugada del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un nuevo techo en los últimos meses de 2025. A finales de noviembre, el Departamento de Estado agregó a la lista de organizaciones terroristas extranjeras al llamado cartel de los Soles, una denominación utilizada por Estados Unidos desde la década de los noventa para señalar la corrupción entre altos cargos del Gobierno y las Fuerzas Armadas venezolanas como una supuesta organización criminal que colabora con el narcotráfico en la región. La nueva designación, que apuntó directamente a Nicolás Maduro como líder del cartel, amplió los caminos legales de la Administración Trump para emprender acciones militares en Venezuela.

El Gobierno de Maduro calificó de “patraña” la designación y convocó a sus bases a una movilización nacional “antiimperialista” y “en defensa de la soberanía”, siempre bajo el argumento de que el asedio estadounidense corresponde a un intento de intervención en el país sudamericano.

En la víspera del Día de Acción de Gracias, Donald Trump habló de la posibilidad de establecer un diálogo con Maduro en un breve intercambio con periodistas: “Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también estaría bien”, explicó el presidente antes de volar a Florida para pasar el fin de semana festivo estadounidense.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe, una demostración de fuerza inédita en décadas y siempre justificada por el gobierno de Trump como parte de una operación contra el narcotráfico, llevó a la cancelación masiva de vuelos internacionales en el espacio aéreo venezolano desde finales de noviembre. El 29 de diciembre, Donald Trump confirmó el primer ataque terrestre contra el país latinoamericano en una instalación que presuntamente funcionaba como un centro de producción de droga, la última escalada antes del bombardeo en la madrugada del 3 de enero a bases aéreas e instalaciones militares en Caracas y otras ciudades venezolanas que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

