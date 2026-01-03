Del despliegue en el Caribe a la captura de Maduro: así fue la escalada militar que culminó con el ataque de Estados Unidos a Venezuela
Mientras el Gobierno de Trump justificó el despliegue militar como parte de una operación contra el narcotráfico, el chavismo aseguraba que el asedio estadounidense tenía como fin una intervención
A mediados de agosto de 2025, Estados Unidos comenzó el despliegue de unos 4.000 militares en aguas del Caribe como parte de la ofensiva de la Administración republicana contra los carteles de la droga fuera de Estados Unidos. Un mes después, a inicios de septiembre, el ejército estadounidense lanzó un misil contra una pequeña embarcación en el Caribe. Se trató del primero de decenas de ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas en los meses siguientes, acciones previas al ataque a Venezuela en la madrugada del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un nuevo techo en los últimos meses de 2025. A finales de noviembre, el Departamento de Estado agregó a la lista de organizaciones terroristas extranjeras al llamado cartel de los Soles, una denominación utilizada por Estados Unidos desde la década de los noventa para señalar la corrupción entre altos cargos del Gobierno y las Fuerzas Armadas venezolanas como una supuesta organización criminal que colabora con el narcotráfico en la región. La nueva designación, que apuntó directamente a Nicolás Maduro como líder del cartel, amplió los caminos legales de la Administración Trump para emprender acciones militares en Venezuela.
El Gobierno de Maduro calificó de “patraña” la designación y convocó a sus bases a una movilización nacional “antiimperialista” y “en defensa de la soberanía”, siempre bajo el argumento de que el asedio estadounidense corresponde a un intento de intervención en el país sudamericano.
En la víspera del Día de Acción de Gracias, Donald Trump habló de la posibilidad de establecer un diálogo con Maduro en un breve intercambio con periodistas: “Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también estaría bien”, explicó el presidente antes de volar a Florida para pasar el fin de semana festivo estadounidense.
El despliegue militar estadounidense en el Caribe, una demostración de fuerza inédita en décadas y siempre justificada por el gobierno de Trump como parte de una operación contra el narcotráfico, llevó a la cancelación masiva de vuelos internacionales en el espacio aéreo venezolano desde finales de noviembre. El 29 de diciembre, Donald Trump confirmó el primer ataque terrestre contra el país latinoamericano en una instalación que presuntamente funcionaba como un centro de producción de droga, la última escalada antes del bombardeo en la madrugada del 3 de enero a bases aéreas e instalaciones militares en Caracas y otras ciudades venezolanas que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
Así le hemos contado el día da día de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela y las últimas noticias al respecto:
Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Maduro
Trump eleva el tono contra Maduro: “Si se quiere hacer el duro, será la última vez que lo haga”
Estados Unidos usó drones de la CIA para golpear un puerto de Venezuela ligado al narcotráfico
Estados Unidos intercepta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela
Trump aprieta un nuevo botón en su estrategia contra Maduro: la asfixia por el petróleo
La Cámara de Representantes rechaza dos propuestas para impedir a Trump lanzar un ataque unilateral contra Venezuela
Trump ordena el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela
El Alto Comisionado de la ONU se marcha de Venezuela
Trump sostiene que los ataques terrestres se dirigirán contra “personas horribles”, no contra un país
De petróleo o colaboración en narcotráfico hasta su propia cabeza: qué podría ofrecer Maduro para apaciguar a Trump
El doble papel de Marco Rubio: halcón en Venezuela, paloma en Ucrania
Trump asegura que planea hablar con Maduro: “Si podemos salvar vidas, está bien”
Maduro, ante sus fieles: “Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva”
El chavismo se moviliza para reivindicarse frente a las amenazas de Estados Unidos
Venezuela amenaza a Iberia, Air Europa y Plus Ultra con perder sus derechos de tráfico si no retoman los vuelos a Caracas
Trump planea una llamada con Maduro, según el portal Axios
Venezuela califica de “patraña” la designación de Maduro como terrorista por parte de Estados Unidos
Venezuela, al borde de lo desconocido: guerra psicológica, aislamiento y un pulso incierto con EE UU
Estados Unidos declara terrorista a Maduro en plena escalada militar con Venezuela
Iberia y otras aerolíneas suspenden los vuelos a Venezuela tras el aviso de EE UU por “una actividad militar en aumento”
Trump autoriza un plan de acciones encubiertas en Venezuela, según ‘The New York Times’
María Corina Machado lanza un manifiesto en el que dibuja la Venezuela del futuro
Trump: “Es posible que estemos teniendo conversaciones con Maduro. Veremos cómo resulta”
El mayor portaaviones estadounidense llega a aguas del Caribe y eleva la tensión con Venezuela
Maduro arenga a los venezolanos a defender cada centímetro de sus calles
Trump prepara a sus fuerzas para la nueva fase de su campaña militar en el Caribe
Trump revela que ya ha “decidido” qué acción emprender ante Venezuela
Silencio en la cúpula chavista ante la escalada militar de Washington en Latinoamérica
Venezuela recibe más ayuda militar rusa en medio de las tensiones con Washington
