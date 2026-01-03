Ir al contenido
_
_
_
_
América
En directo
ATAQUE ESTADOS UNIDOS A VENEZUELA

Del despliegue en el Caribe a la captura de Maduro: así fue la escalada militar que culminó con el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Mientras el Gobierno de Trump justificó el despliegue militar como parte de una operación contra el narcotráfico, el chavismo aseguraba que el asedio estadounidense tenía como fin una intervención

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

A mediados de agosto de 2025, Estados Unidos comenzó el despliegue de unos 4.000 militares en aguas del Caribe como parte de la ofensiva de la Administración republicana contra los carteles de la droga fuera de Estados Unidos. Un mes después, a inicios de septiembre, el ejército estadounidense lanzó un misil contra una pequeña embarcación en el Caribe. Se trató del primero de decenas de ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas en los meses siguientes, acciones previas al ataque a Venezuela en la madrugada del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un nuevo techo en los últimos meses de 2025. A finales de noviembre, el Departamento de Estado agregó a la lista de organizaciones terroristas extranjeras al llamado cartel de los Soles, una denominación utilizada por Estados Unidos desde la década de los noventa para señalar la corrupción entre altos cargos del Gobierno y las Fuerzas Armadas venezolanas como una supuesta organización criminal que colabora con el narcotráfico en la región. La nueva designación, que apuntó directamente a Nicolás Maduro como líder del cartel, amplió los caminos legales de la Administración Trump para emprender acciones militares en Venezuela.

El Gobierno de Maduro calificó de “patraña” la designación y convocó a sus bases a una movilización nacional “antiimperialista” y “en defensa de la soberanía”, siempre bajo el argumento de que el asedio estadounidense corresponde a un intento de intervención en el país sudamericano.

En la víspera del Día de Acción de Gracias, Donald Trump habló de la posibilidad de establecer un diálogo con Maduro en un breve intercambio con periodistas: “Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también estaría bien”, explicó el presidente antes de volar a Florida para pasar el fin de semana festivo estadounidense.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe, una demostración de fuerza inédita en décadas y siempre justificada por el gobierno de Trump como parte de una operación contra el narcotráfico, llevó a la cancelación masiva de vuelos internacionales en el espacio aéreo venezolano desde finales de noviembre. El 29 de diciembre, Donald Trump confirmó el primer ataque terrestre contra el país latinoamericano en una instalación que presuntamente funcionaba como un centro de producción de droga, la última escalada antes del bombardeo en la madrugada del 3 de enero a bases aéreas e instalaciones militares en Caracas y otras ciudades venezolanas que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Así le hemos contado el día da día de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela y las últimas noticias al respecto:

Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Maduro

El presidente Trump anuncia que Washington dirigirá el país sudamericano hasta que haya “una transición segura” y que el líder chavista está en un buque militar camino a un tribunal en Nueva York para ser juzgado por narcotráfico

Trump eleva el tono contra Maduro: “Si se quiere hacer el duro, será la última vez que lo haga”

El presidente estadounidense atiza también la discordia con Petro: “No es amigo de Estados Unidos. Más le vale andarse con cuidado”

Estados Unidos usó drones de la CIA para golpear un puerto de Venezuela ligado al narcotráfico

Trump confirma el primer ataque terrestre estadounidense contra el país latinoamericano en un muelle “donde cargan las lanchas” de narcóticos

Estados Unidos intercepta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela

La operación llega después de que la semana pasada el ejército se incautara de otro barco sancionado por Washington y a los pocos días de que Trump anunciara un “bloqueo total y completo”

Trump aprieta un nuevo botón en su estrategia contra Maduro: la asfixia por el petróleo

La incautación de cargueros de crudo apunta a un plan gradual para golpear las finanzas del chavismo

La Cámara de Representantes rechaza dos propuestas para impedir a Trump lanzar un ataque unilateral contra Venezuela

Las iniciativas encallan por la oposición de los republicanos el mismo día en el que el ejército anuncia una nueva operación militar extrajudicial en el Pacífico con cuatro muertos

Trump Venezuela

Trump ordena el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela

El presidente de Estados Unidos afirma que la operación continuará hasta que el chavismo devuelva a su país “el petróleo, las tierras y demás activos robados”

El Alto Comisionado de la ONU se marcha de Venezuela

El funcionario de las Naciones Unidas Volker Turk asegura que “ha hecho todos los esfuerzos posibles” para seguir en el país
Una captura del vídeo difundido por la fiscal general de Estados Unidos del momento de la interceptación del buque petrolero venezolano 'Skipper'-

Trump sostiene que los ataques terrestres se dirigirán contra “personas horribles”, no contra un país

El presidente de Estados Unidos insiste en que esa nueva fase de la campaña militar va a comenzar “pronto”
Maduro and Trump

De petróleo o colaboración en narcotráfico hasta su propia cabeza: qué podría ofrecer Maduro para apaciguar a Trump

El anuncio de que el presidente de Estados Unidos está dispuesto a hablar con el venezolano ofrece una incierta ventana a una salida negociada a la crisis entre ambos países

El doble papel de Marco Rubio: halcón en Venezuela, paloma en Ucrania

El jefe de la diplomacia de EE UU, hombre clave en los dos grandes frentes internacionales de su país, lidera la línea más dura contra el chavismo

Trump asegura que planea hablar con Maduro: “Si podemos salvar vidas, está bien”

El presidente de Estados Unidos afirma que está dispuesto a “hacer las cosas por las buenas”, aunque también “por las malas”

Maduro, ante sus fieles: “Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva”

El líder del chavismo pone el broche final a la marcha convocada ante la presión de Estados Unidos

El chavismo se moviliza para reivindicarse frente a las amenazas de Estados Unidos

Miles de simpatizantes del Gobierno venezolano se concentran en Caracas en una marcha antiimperialista

Venezuela amenaza a Iberia, Air Europa y Plus Ultra con perder sus derechos de tráfico si no retoman los vuelos a Caracas

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano insta a recuperar las conexiones canceladas tras la advertencia de riesgo de seguridad emitida el viernes desde Estados Unidos

Trump planea una llamada con Maduro, según el portal Axios

La conversación, para la que no hay aún fecha, busca abrir el paso a una solución diplomática a las tensiones bilaterales

Nicolás Maduro

Venezuela califica de “patraña” la designación de Maduro como terrorista por parte de Estados Unidos

El Gobierno chavista critica las medidas de Washington contra la “inexistente organización Cartel de los Soles”
Venezuela

Venezuela, al borde de lo desconocido: guerra psicológica, aislamiento y un pulso incierto con EE UU

La suspensión de vuelos internacionales hacia Caracas ante los riesgos de sobrevolar territorio venezolano eleva la tensión regional

Estados Unidos declara terrorista a Maduro en plena escalada militar con Venezuela

Representantes del Gobierno del republicano alegan que la clasificación del líder chavista da “nuevas herramientas” para la campaña militar de EE UU en el Caribe

El portaaviones estadounidense Gerald Ford

Iberia y otras aerolíneas suspenden los vuelos a Venezuela tras el aviso de EE UU por “una actividad militar en aumento”

Avianca, TAP y Gol también cancelan sus vuelos de este sábado a Caracas

Trump autoriza un plan de acciones encubiertas en Venezuela, según ‘The New York Times’

La Administración estadounidense mantiene abiertas, al mismo tiempo, negociaciones indirectas con el régimen chavista

María Corina Machado lanza un manifiesto en el que dibuja la Venezuela del futuro

La líder de la oposición ha multiplicado sus apariciones en las que vaticina cambios en el país

Trump: “Es posible que estemos teniendo conversaciones con Maduro. Veremos cómo resulta”

Estados Unidos designa al Cartel de los Soles como organización terrorista y sitúa al mandatario venezolano como su cabecilla

El mayor portaaviones estadounidense llega a aguas del Caribe y eleva la tensión con Venezuela

La llegada del ‘Gerald Ford’, que la semana pasada se incorporó a la misión, supone el mayor despliegue militar en la región en varias generaciones

Maduro arenga a los venezolanos a defender cada centímetro de sus calles

Las declaraciones del presidente estadounidense sobre su estrategia en el Caribe avivan la incertidumbre sobre una escalada militar contra Venezuela

Trump prepara a sus fuerzas para la nueva fase de su campaña militar en el Caribe

El presidente de Estados Unidos y Maduro se enfilan a un duelo en el que el republicano se juega su credibilidad y el venezolano, la continuidad en el cargo

Trump revela que ya ha “decidido” qué acción emprender ante Venezuela

María Corina Machado vaticinó el miércoles “horas decisivas” para una transición en Venezuela

Maduro dice que "persiguen, golpean, desaparecen y torturan" a jóvenes venezolanos en EEUU

Silencio en la cúpula chavista ante la escalada militar de Washington en Latinoamérica

María Corina Machado vaticinó el miércoles “horas decisivas” para una transición en Venezuela

Venezuela recibe más ayuda militar rusa en medio de las tensiones con Washington

El Kremlin confirma el envío de sistemas de defensa aérea, misiles balísticos y misiles crucero a Caracas

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Trump anuncia que Estados Unidos tomará el control de Venezuela “hasta que haya una transición fiable”

Macarena Vidal Liy | Washington

El ataque de EE UU a Venezuela para capturar a Maduro divide a Latinoamérica: entre la condena y los aplausos

Maolis Castro | Santiago de Chile

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Nicolás Maduro, el autócrata de un régimen aislado que no tenía intención de rendirse
  2. Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Maduro
  3. Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | Trump asegura que Washington gobernará Venezuela hasta que haya “una transición segura”
  4. La primera imagen de Maduro detenido y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela
  5. El presidente de Bolivia firma un decreto para gobernar a distancia en plena pelea con su segundo
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_