14 cosas que debe tener un parque infantil para que disfruten los niños y sus padres

Instalaciones de juego seguras, bancos, baños públicos, vegetación y otras peticiones de un progenitor que ha calentado mucho banquillo mientras sus hijos están en los columpios

Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Hasta que a tus hijos les llegue la adolescencia, pasarás con ellos infinidad de horas en un montón de parques. A veces serán lugares majestuosos, llenos de vida, verde e imaginación, y otras veces tendrán solo un triste tobogán oxidado y un columpio con el asiento roto. En algunos te habrás achicharrado al sol y en otros habrás ido rondando metro a metro buscando un rayito que caliente esa tarde eterna y aburrida. Sea como sea, seguramente habrás pensado o comentado con otros padres: “¿Quién demonios ha diseñado esto? Porque parece que nunca haya visto jugar a un niño”.

Como he dedicado muchas horas a hacer de sombra de mis hijos —y los años que me quedan—, aquí tengo una carta a los Reyes Magos —o a quien competa— de cómo debería ser el parque ideal. No son peticiones ni de arquitecto ni de pedagogo, sino de padre que ha calentado banquillo en parques infantiles.

Y ya basta de pensar “bueno, total, es para que los niños se cansen y después no la líen en casa” o “montaremos cualquier cosa, porque total, es para niños y de entrada gratis y nadie se va a quejar”. Los parques infantiles no caen de los árboles, se pagan con nuestros impuestos y merecen el mismo rigor que el de cualquier equipamiento público.

Así que si conocéis a gente en ayuntamientos, pasádselo a ver si se inspiran un poquito en las necesidades reales de las familias.

Los recintos infantiles tienen que tener instalaciones de juego seguras, con protecciones pensadas para los más pequeños. skaman306 (Getty Images)

Así es el parque ideal

Y tú, ¿cómo imaginas tu parque infantil ideal? Nos leemos en los comentarios.